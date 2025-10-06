優秀！Amazonの冷凍たこ焼き


「今日はなにも作りたくない」「ちょっと小腹が空いた…」

そんな日にレンチンするだけで専門店気分になれる救世主を見つけました。

それは――Amazonの冷凍たこ焼き！

コスパもよくて、今や我が家の必需品。今回はその魅力をたっぷりご紹介します。

■50個入りで1,587円!? コスパ最強のAmazonたこ焼き

香ばしい風味が食欲をそそります


お酒のおつまみにも間食にも最高なたこ焼き。

でも自分で作ろうとすると、粉を用意して、生地を混ぜて、タコを切って、熱々の鉄板でくるくる。しかも一人だと盛り上がらないし、なかなか腰が重い…。

そんなとき「冷凍ならアリかも？」と出会ったのが、このAmazonの冷凍たこ焼きでした。

by Amazon たこ焼き 50個入り 1kg


by Amazon たこ焼き 50個入り 1kg

●参考価格：￥1,763→￥1,587 (10％OFF)

50個入りでお得


関東のたこ焼き屋さんは8個入りで750円前後。2舟（16個）なら約1,500円…。

それがなんと、50個入りで1,587円！これは衝撃でした。

■実際に食べてみました！

たこ焼き 50個入り 1kg


届いたのはコチラ！さすが1kgの迫力です。

ド迫力のたっぷり感


袋を開けるとゴロッとたっぷり。

「これで何回分楽しめるんだろう？」とワクワクしながらチン！

レンジで温めるだけで、フワッフワのたこ焼きが完成しました！キッチンにだしの香りがふわ〜っと広がります。

まずはソースで


まずは、ソースや青のり、かつお節をかけてひとくちパクリ！外はほんのりパリッ、中はとろ〜り。ふんわり軽やかな食感に、だし香る生地が広がって、この本格感、冷凍とは思えません。

■プレーンなたこ焼きだからこそ！アレンジ自由自在に楽しめる

チーズをトッピング


せっかくなので、アレンジして食べてみることに！

まずは、冷蔵庫で余っていたとろけるチーズをのせてレンチン。

とろけるチーズとの相性バツグン


トロっととろけるチーズと、ふわふわのたこ焼きの相性はバツグン。

バーナーで炙っても◎


これだけでも美味しいのですが、バーナーでチーズを炙って香ばしくアレンジ！“炙りたこ焼き”の香ばしさは、家族に大好評！

明石焼き風に


白だしにひたして明石焼き風に。

青ネギを好きなだけかけて


青ネギをたっぷりかけたり。

たたいた梅干でサッパリ


たたいた梅干しをちょこんとトッピング。おろしポン酢やタバスコも相性抜群。冷蔵庫の余り物でパッとアレンジできるのも楽しい！

■コスパも味も大満足

冷凍とは思えないクオリティ


50個入りでこの価格はやっぱり優秀。お弁当のおかずや夜食、おやつにも大活躍。

好きな数だけ取り出してレンチンできるので、食べすぎる心配もなく無駄が出ません。

ふわっと軽やかな食感とだしの香りに、気づけばリピ確定！

冷凍庫に常備しておきたい、頼れる一袋になりました。みなさまもぜひ、食べてみてくださいね！

文＝MH