Number_i長期密着ドキュメンタリーBlu-ray発売決定！限定特典は30分以上の未公開映像＆ブックレット

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Number_iの活動をおよそ1年間にわたり収めた初の長期密着ドキュメンタリー作品『THE_i -what is Number_i-』のBlu-rayが、12月8日に発売されることが決定した。

■Number_iドキュメンタリーはPrime Videoにて独占配信中

2023年10月に東京ドームでの結成が発表され、2024年元旦にデビューして以来、唯一無二の道を歩み続けているNumber_i。本作品は、そんな彼らを2024年5月からおよそ1年にわたって密着した全4話で構成されたドキュメンタリーで、Prime Videoにて6月27日から独占配信されている。

密着するなかで見えてきたのは、華やかな表舞台からは想像もできない3人。自分たちの在り方を模索しながらも、すべての制作に真摯に向き合う3人の姿がそこに。番組では、彼らを支えるクリエイターたちから見た彼らの姿や、メンバーそれぞれの撮り下ろしインタビューによって、Number_iがどのようにしてつくられているのかに迫っている。

■10月7日0時より予約受付開始予定

このたび、ドキュメンタリー作品『THE_i -what is Number_i-』のBlu-rayの発売が決定。併せて、限定特典内容として、30分以上の未公開特典映像、メンバーインタビューや楽曲をイメージしたオリジナルアートワーク掲載のブックレットが発表された。

特典映像では、本編では入りきらなかったメンバーインタビューの未公開シーンなどを30分以上にわたって収録。ブックレットには、4名のイラストレーター／アーティストによるNumber_iの代表曲をイメージしたオリジナルアートワークや、Number_iのクリエーションがどう出来上がっているかを表したファミリーツリーとメンバーインタビューなど、ここでしか見られない限定コンテンツが盛りだくさんとなる。

さらに初回生産分には、オリジナルアートワークがダウンロードが可能なQRコードも封入される。なお、10月7日0時よりAmazon.co.jpにて予約受付が開始となる予定。

■リリース情報

2025.12.08 ON SALE

Blu-ray『THE_i -what is Number_i-』

■関連リンク

Number_i OFFICIAL SITE

https://tobe-official.jp/artists/number_i