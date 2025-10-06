新潟市の5つのホテルがコラボ「エピキュロスの晩餐会」試食会【新潟】
新潟市の5つのホテルの料理長が腕を振るうコラボレーションディナーの試食会が開かれました。
フランス料理の魅力を広めるため全国のホテルなどで開かれる美食のイベント『エピキュロスの晩餐(ばんさん)会』。10月28日の新潟開催では、新潟市の5つのホテルの料理長が地元食材を使ったフランス料理を提供します。
3日は試食会が開かれ、佐渡牛フィレ肉の鉄板焼きなどがふるまわれました。
■柏百花記者
「上に乗ったフォアグラと一緒にいただきます。肉の上品な甘みとトリュフの香りがよく合います。」
■ANAクラウンプラザホテル新潟 田村宏晃総料理長
「地産地消の食材や農薬を使わず栽培した野菜などを楽しみながら、お召し上がりいただければと思っております。」
『エピキュロスの晩餐会』は、10月28日にANAクラウンプラザホテル新潟で開かれます。
