【10月6日〜10月12日】私たちが調子よく過ごすための12星座占い＜全体運・金運・ラッキー食材＞
今週も調子よく過ごしたいですね。12星座別に今週の運勢をお伝えします。おすすめのラッキー食材もチェックを！ さて、2025年10/6〜2025年10/12の運勢は…？
■◆2025年10/6〜2025年10/12のおひつじ座(3/21〜4/19)の運勢とラッキー食材は？
今週は自己投資をするとよいでしょう。美容や趣味など、何でも大丈夫なので、時間やお金を使ってみると吉。いつもは忙しくて後回しにしていたことほど、この機会に手をかけると周囲から褒められるなどの嬉しい結果を得られます。
今週の金運は安定しています。特にストレスを感じることなくのびのびとお金を使うことができますし、収入面でも大きな変動はないでしょう。今まで買いたいと思っていたものが格安で手に入ったり、思わぬ臨時収入があるかもしれません。急な出費などもないので、この時期にしっかりと将来の貯蓄について考えてみるのもよいでしょう。資金作りや自己投資に最適です。チャレンジ精神を旺盛にして、積極的に過ごしましょう。
＜仕事運＞
今は安定期です。あなたの才能をのびのびと発揮することができます。職場や学校でもあなたの能力が認められ、活躍の場が広がるでしょう。活発に動くことで周囲の人たちの注目を集めることができます。計画を立てて動くと成果が上がりますので、何かをする時には綿密な計画を立てて、その計画に従って行動するようにしましょう。しかし、感情がすぐに顔に出やすくなっているので、笑顔を心掛けるとあなたの運気はさらに上昇します。
ラッキー食材▶白菜
■◆2025年10/6〜2025年10/12のおうし座（4/20〜5/20）の運勢とラッキー食材は？
今週は気持ちが浮ついてしまうでしょう。家事などのやるべきことに専念するよりも、遊びに行きたくなってしまうかもしれません。誘惑に負けやすいときなので気持ちをしっかりと持って。先にやるべきことを済ませると運気も上がります。
＜金運＞
金運は今ひとつといったところ。理性的に行動できないために、衝動買いをしてしまいそう。ストレス発散のために無駄遣いをしてしまったり、後悔するような買い物をしたりする可能性があります。今週はできるだけ現金やカードを持ち歩かないようにしましょう。また、交際費にも注意が必要です。大勢で一緒に遊ぶと周りにつられて散財してしまうので、今週は単独行動を心掛けてください。
＜仕事運＞
ひとりで過ごすと運気が上がる週。今週は多くの人と一緒にいると、自分の感情をコントロールすることができず、思いがけないトラブルが発生する可能性があります。会社では同じプロジェクトの中で意見の食い違いが生じたり、学校では些細なことからクラスメイトや部活仲間と口論になってしまうかもしれません。早めに家に帰り、ひとりの時間を多く作るようにしましょう。
ラッキー食材▶たこ
■◆2025年10/6〜2025年10/12のふたご座（5/21〜6/21）の運勢とラッキー食材は？
今週は家事などが面倒になってしまう可能性が高いでしょう。無理をすると途中で放り出したくなってしまいそう。この時期は頑張り過ぎるのではなく、適度に休憩しながら進めること。気分転換をすれば最後までやりきることができます。
＜金運＞
将来のことを考える週。資産の運営や収入のことなど、現状のあなたの財産などをもう一度見直しましょう。今後どのように資産運営をしていけばいいのか、収入を増やしていけばいいのかを考えるとそのことによりお金の流れがつかめます。計画性のあるお金の使いかたがあなたの金運を左右します。
＜仕事運＞
将来の計画を練ると良い週。これから先どのように生きていくか、あるいはどういう進路を進むべきかということを真剣に考えるとよいでしょう。社会人の場合には転職を真剣に考えたり、独立のことを考えたりする機会が多くなります。学生は今後の進路や受験について家族と相談するとよいでしょう。交際面では安請け合いをしてしまう可能性があります。人から頼まれると嫌とは言えず、後で後悔することがありそうです。
ラッキー食材▶しらす干し
■◆2025年10/6〜2025年10/12のかに座（6/22〜7/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はゆっくりしたいという気持ちになりそう。家事などをするときもスローペースになりがち。そういう時期なのだと割り切りましょう。その反面、冷静な気持ちになりやすいので、家族と意見が食い違ったりしても上手に対処できます。
＜金運＞
順調な金運です。今までなかなか貯めることのできなかったお金を貯めることができたり、少し余裕が生まれたりします。金銭的な悩みのある人は解決する兆しが見えてきましたので安心してください。また、今週は実力者との出会いがあなたの金運を高めます。交流を深めることで財テクのヒントを得ることができるでしょう。
＜仕事運＞
物事が順調に進む週。会社では進めていたプロジェクトに大きな進展がみられます。仕事が順調に進むので、精神的な余裕も出てくるでしょう。学校では今まで理解できなかった問題が急に解決したり、勉強のやり方がわかって、大きな安心感を得ることができそうです。また、実力者との出会いも期待できます。会社の経営者のような人との交流が生まれるかもしれません。今週は出会いを大切にして吉。
ラッキー食材▶牛肉
■◆2025年10/6〜2025年10/12のしし座（7/23〜8/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は現実をしっかりと見た上で常識的な考えができる時期。そのため、周囲から相談などを持ちかけられるかもしれません。そんなときはあなたの経験を活かしたアドバイスをして。お返しにあなたが困ったときに助けてもらえます。
＜金運＞
金運は将来のことを考えると吉。今週は今のためではなく、将来のための投資をするように心掛けましょう。今まで興味のなかった投資や資金運用について真剣に考える時期です。投資について書かれている本を読んだり、投資に詳しい人のアドバイスを受けたりしながら、将来のための投資を始めるとよいでしょう。未来に目を向けて吉。
＜仕事運＞
リーダー的な存在になる週です。会社では上司や部下から大きな期待が寄せられ、プロジェクトのリーダーに抜擢されるかもしれません。学校では先生やクラスメイトから学級委員や生徒会長のような責任のある立場に推薦される可能性があります。そのために周囲の人から羨ましいと思われるでしょう。今のあなたは誰かに何かを教えてあげるのに適しています。あなたの頼もしい性格が多くの人に支持されるでしょう。
ラッキー食材▶グレープフルーツ
■◆2025年10/6〜2025年10/12のおとめ座（8/23〜9/22）の運勢とラッキー食材は？
今週はやるべきことに追われて、現実逃避をしたくなってしまうかもしれません。日々の生活に対する疲れも出てきそうです。そんなときこそ、家族や友達などの身近な人と向き合うことが大切。つらい気持ちを話すと手を貸してもらえます。
＜金運＞
運気は悪いものの、一部では吉凶混合している運勢です。今週は人間関係でトラブルが発生し、そのことが金運に影響するかもしれません。お金を貸したのになかなか返してくれなかったり、間違った投資の情報を教えられたりする可能性があります。しかし、一方では昇給の話を聞いたり、身近な人から思いがけないプレゼントを贈られる…なんていう運気もはらんでいます。いい話があったときは感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。
＜仕事運＞
人間関係に注意する週。他の人から過剰に干渉される可能性があります。職場ではあなたのプライベートにまで口出しをする人が現れそう。学校ではあなたが触れてほしくないようなあなたの欠点を指摘されるかもしれません。そのことで周囲の人との関係をみつめなおしたいと思うようになるでしょう。今週は周囲の人とは少し距離を置き、ひとりの時間を大切にするようにしましょう。仕事運では昇給する兆しがみえてきそうです。
ラッキー食材▶長ねぎ
■◆2025年10/6〜2025年10/12のてんびん座（9/23〜10/23）の運勢とラッキー食材は？
この時期は家族や友人との時間を大切にするとよさそう。大切な人と対等な関係を築けるときなので、一緒に過ごすことで絆が深まったと感じられます。ひとりになるとネガティブ思考になりやすい面も。そんなときは家族と話して。
＜金運＞
今週は積極的に攻めた方が良い週です。今までやろうと思っていた資格試験の勉強や語学の勉強は、将来的に大きな金運につながります。スキルアップのためにも今のうちから始めておくと、後々あなたの役に立つでしょう。しかし、あれもこれもと欲張ってしまうと、どの勉強も中途半端になってしまいますので注意するようにしましょう。
＜仕事運＞
やりたかったことが実現する週です。あなたが今までやりたいと思っていてもなかなかできなかったことにチャレンジしてみましょう。いろいろな条件でできないと思っていたようなことでもスムーズに実現できそうです。高度な資格を取得するための勉強や、苦手な言語の習得など、難易度が高いものにチャレンジしてみると、意外と想像以上に簡単だと感じるかもしれません。今週はチャレンジ精神を旺盛にしましょう。
ラッキー食材▶マッシュルーム
■◆2025年10/6〜2025年10/12のさそり座（10/24〜11/22）の運勢とラッキー食材は？
今週は好きなものへのこだわりが強くなる時期。それ自体は悪いことではないのですが、家族の意見を無視して買い物をしたり、部屋を自分好みに変えたいと思ってしまうかも。強行すると家族の反感を買うので、相談してから実行すること。
＜金運＞
今週はあなたの堅実さが求められています。突然の思いつきで大きな賭けをしたり、無計画な資金運用は将来的に苦しくなりますので避けるようにしましょう。今はいろいろな情報を集めながら、どの運用がもっとも自分に合っているのかということを考えながら行動するようにしましょう。さまざまな情報から金運に関するあらゆる方法を考えることが金運アップにつながります。
＜仕事運＞
大きなプレッシャーを感じる週。職場や学校であなたに対する期待が大きくなります。あなたの能力以上の仕事を任せられたり、それまでやったこともなかったような仕事の責任者に抜擢されるかもしれません。学校では責任のある立場に立たされたり、先生から大きな期待を寄せられる出来事が起きるでしょう。しかしそれはあなたの魅力が光っているからなので、自信を持って期待に応えるようにしましょう。
ラッキー食材▶カリフラワー
■◆2025年10/6〜2025年10/12のいて座（11/23〜12/21）の運勢とラッキー食材は？
今週はやるべきことに対して手抜きをしてしまうかもしれません。気持ちが浮ついて、身が入らないでしょう。そんなときは休憩を挟んでリフレッシュするように心掛けて。冷静になれば、自分が何を頑張るべきかが分かります。
＜金運＞
強気の姿勢が金運をアップさせます。自信を持っていろいろなことにチャレンジすると、それらのことが金運につながります。仕事をするときでも、いつも以上に自信を持って意欲的に取り組んでください。あなたのその前向きな姿勢を見た上司が、あなたにもっと責任のある仕事を任せるかもしれません。それがあなたの昇給アップのきっかけとなるでしょう。今週は堂々とした態度が金運を呼び込みます。
＜仕事運＞
リーダーシップを求められる週です。会社では大きなプロジェクトのリーダーに抜擢されるかもしれません。学校でも責任の大きな役割を頼まれるかもしれません。強気の姿勢があなたの運気をさらに強くするので、快く引き受けるようにしましょう。仲間たちからの心強いバックアップに支えられて、予想以上の成果を上げることができるでしょう。しかし、情に流されやすいところがあるので、常に冷静な判断を心掛けてください。
ラッキー食材▶山菜
■◆2025年10/6〜2025年10/12のやぎ座（12/22〜1/19）の運勢とラッキー食材は？
今週は副収入やお金のことについて調べるとよさそう。自分に合ったお金を増やす方法が見つかる可能性が高まっています。家計に余裕ができるようになって、ワンランク上の暮らしをかなえることも夢じゃないかもしれません。
＜金運＞
金運は上昇中です。今週は副収入やアルバイトに縁があります。副業に関する情報を得ることができたり、誰かから思いがけないアルバイトのお誘いがあるかもしれません。興味のあることだったら、どんどんチャレンジしてみましょう。今まで自分でも気づかなかったような才能に目覚めるかもしれません。
＜仕事運＞
くつろぎの時間を大切にすると良い週です。今週はできるだけ早めに仕事や部活を切り上げて、家での時間を充実させましょう。今まで読みたいと思っていた本を読んだり、録画しておいたテレビを見たり、見逃していたDVDを観るなどして、自分だけの時間を充実させると運気はアップします。来週からの仕事の英気を養ってください。
ラッキー食材▶キャベツ
■◆2025年10/6〜2025年10/12のみずがめ座（1/20〜2/18）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの頭が冴えるとき。家事などについても決まったやりかたに従うのではなく、自分なりの新しい方法を試してみたくなるかもしれません。思いのままに実行してみると、暮らしに役立つ新しい時短術や節約術が見つかりそうです。
＜金運＞
金運は低めですが安定しています。収入面でも支出面でも基本的には大きな変化はありません。ただ気をつけなくてはならないのは、思いつきで買い物をしてしまうと、散財してしまうということ。なんとなくふらりと寄ったお店で、目に付いた商品を思わず買ってしまったり、特に買う予定もなかったものを、綺麗だから、安かったから、というような安易な理由で購入してしまいそう。買う前に良く考えるようにしましょう。
＜仕事運＞
どんなことでも上手にこなすことができる週です。今まで少し困難に感じていた仕事もちょっとした工夫で難なく進めることができるでしょう。暗礁に乗り上げていたプロジェクトも解決の糸口がみつかりそうです。学生の場合には、今までなかなか解けなかった問題が解けるようになったり、苦手だと思っていた科目に興味を持てるようになったりする可能性もあります。今週は何事も積極的に取り組むとより充実します。
ラッキー食材▶大豆
■◆2025年10/6〜2025年10/12のうお座（2/19〜3/20）の運勢とラッキー食材は？
今週はあなたの人柄が評価されるでしょう。外で礼儀正しい態度を心掛けることで、あなただけではなく家族全体の評価が上がりそう。家族にもあなたの頑張りが伝わって感謝される時期です。いつもの努力が報われるかもしれません。
＜金運＞
コツコツと貯金をしてきた人は大きな成果が現れます。利子が増えたり、特別な手当てが入る可能性があります。また、今まで努力してきたことが報われることにより、自信がつきます。その自信を基にして、新しい投資のことを考えるようになるでしょう。今まで躊躇していたような投資にも大胆にチャレンジしてみましょう。また、仕事の上であなたの実力が認められて、それが金運に繋がることもあります。臨時収入が期待できます。
＜仕事運＞
がんばってきたことの成果が現れる週。特に仕事の面ではプロジェクトが成功を収めるなどの今までの努力が報われるでしょう。学生の場合は、コツコツと勉強してきたことが試験の成績や、研究の発表がうまくいくなどの形となって表れます。周囲の人もあなたの実力を認め、それがあなたの大きな自信へとつながります。
ラッキー食材▶ハム
ラッキー食材をチェックして、今週も調子よくすごせますように。
みなさん、健康に気をつけて頑張っていきましょう！
占い＝cocoloni占い館