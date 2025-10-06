「接客業の人には何をしてもいい」？試食後にゴミを投げつけてきた子連れ客！痛くはないが悲しみが…【作者に訊く】
デパートやスーパーでの試食。「買わなければいけない」という思いがあるからか、近づきたくない親と食べてみたい子供のやりとりを描いたタジマオオカ(@pu92yu)さんが描く実録漫画「試食漫画」をご紹介する。「こっち来ないでよ、気持ち悪い！」と、失礼な言葉を投げつけた親の意味は？
■親の威厳の見せ方はそうじゃない
本作「試食漫画」は作者・タジマオオカさんの実体験を元に描かれている。コロナ前に働いていた試食コーナーでのこと。試食を渡すにも決まりがあって、アレルギーの有無が分からないため、子供に直接試食を渡すのはNGで、親から子供に渡してもらっての試食になる。さらに駅ビルの店舗では店内や駅にゴミを落としてはいけないため、必ず販売員がゴミをお客から回収することになっていた。声をかけたそのとき、「わざわざ寄ってきて気持ち悪い！」とゴミを投げつけてきた！痛くはないが、子供の前で取る態度としていかがなものか…と怒りより悲しみを感じた。
試食は食べたら買わないといけない気がするが、「試食をおすすめする側としては、お味を見てほしいので買う買わない関係なく、多くの方に試していただきたいです。お客様に負担をおかけしないよう、工夫してお渡ししたいと思っています」とタジマさん。また、接客に関しては「基本的に販売員はお客様に何を言われても、丁寧に失礼のないように接します。明らかに小学生や中学生と思われる年齢の方にからかわれることもあり、『接客業の人には何をしてもいい』という誤解があったら、悲しいことだと感じています」と教えてくれた。
理不尽なことも多い接客販売、それでもタジマさんが販売が好きな理由は「多くの方は良識のある優しいお客様です。そういったお客様に出会えたり話していると『人っていいな』と思える瞬間があって、それが販売の仕事を続けるモチベーションになっています」とのこと。
人としてどうなのだろう…？とも思える本作、ぜひ読んでみてほしい。
■取材提供：タジマオオカ(@pu92yu)
