「接客業の人には何をしてもいい」？試食後にゴミを投げつけてきた子連れ客！痛くはないが悲しみが…【作者に訊く】

「接客業の人には何をしてもいい」？試食後にゴミを投げつけてきた子連れ客！痛くはないが悲しみが…【作者に訊く】