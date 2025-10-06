軽さも、強さも、遮る力も。すべてを備えた、晴雨兼用の新定番【ウォーターフロント】の日傘がAmazonに登場中‼
風にも、光にも、雨にも負けない。エアリーライトが守る毎日【ウォーターフロント】の日傘がAmazonに登場!
ウォーターフロントの日傘は、検査基準で最高値の遮光率とUVカット率を誇る晴雨兼用傘。高い遮熱性に加え、撥水性と耐水圧性能も備えており、強い日差しにも突然の雨にも対応する。
親骨58センチメートルの構造は、軽量ながら耐風性に優れ、強風下でもしっかりと形を保つ。直径約93センチメートルの広さで、全身をしっかりカバーしながらも、重さは約299グラムと持ち運びに負担がない。
すずらんをモチーフにしたスリムなハンドルや、滑らかな高密度生地など、細部までこだわり抜いた設計。
日常使いから旅行まで、軽やかに寄り添う一本。
