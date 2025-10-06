Number_iの初となる長期密着ドキュメンタリー作品『THE_i -what is Number_i-』が、Blu-rayとして12月8日にリリースされる。

2023年10月に東京ドームでの結成が発表され、2024年元旦にデビューしたNumber_i。同作品は、Number_iの活動を2024年5月からおよそ1年間にわたって密着した全4話で構成されたドキュメンタリー映像だ。6月27日よりPrime Videoで独占配信されており、このたびBlu-ray作品として発売される。

本作には、自分たちの在り方を模索しながらも、すべての制作に真摯に向き合うメンバー3人の姿が収められている。また、彼らを支えるクリエイターたちから見たNumber_iの姿や、メンバーそれぞれの撮り下ろしインタビューによって、Number_iがどのようにして作られているのかに迫っている。

同作品には限定特典として、本編では入りきらなかった30分以上の未公開特典映像と、メンバーインタビューや楽曲をイメージしたオリジナルアートワーク掲載のブックレットが付属。ブックレットには、4人のイラストレーター／アーティストによるNumber_iの代表曲をイメージしたオリジナルアートワークや、Number_iのクリエーションがどう出来上がっているかを表したファミリーツリーとメンバーインタビューなど、ここでしか見られない限定コンテンツが用意されている。

そのほか、初回生産分にはオリジナルアートワークがダウンロードが可能なQRコードも封入。予約受付は、10月7日0時よりAmazon.co.jpにて開始予定。

（文＝リアルサウンド編集部）