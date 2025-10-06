任期満了に伴う岡山市長選挙は、きのう（5日）、投票が行われ、現職の大森雅夫氏が4回目の当選を果たしました。一夜明け、大森氏は市の職員らに拍手と花束で出迎えられました。

【写真を見る】岡山市長選挙 現職の大森雅夫氏が4回目の当選「よりわくわくするような都市にしていきたい」

現職と新人3人による選挙戦となった岡山市長選挙は、現職の大森雅夫氏が約8万9千票を獲得し、4回目の当選を決めました。

（大森雅夫氏）

「思った以上に厳しい選挙でした。これからの4年間、きょうの喜びを胸に思う存分走って行こうと思います。よろしくお願いします」





約1万5千票差で敗れた浦上氏は、自身の事務所で敗戦の弁を述べました。

（浦上雅彦氏）

「私が『これはいけない』と思っていた世界を打ち抜くことができませんでした。それはひとえに私の力量不足以外の何でもありません」



一夜明け、市役所に登庁した大森氏は、約80人の職員らから拍手と花束で出迎えられました。

（大森雅夫岡山市長）

「この3期12年間、岡山は大きく変わってきたと思います。よりわくわくするような都市にしていきたいと思います」



4期目に向けて動き出した大森市政です。今回の市長選の投票率は36.66％%で4年前の前回を2.65ポイント上回っています。