台風22号（ハーロン）は日本列島をかすめ右にカーブ 今後最大瞬間風速60メートルに発達 詳しい進路と勢力、位置を気象庁発表データで見る 全国の週間天気掲載
台風第２２号は、父島の南南西約２４０キロを
ゆっくりした速さで西北西へ進んでいます。
台風第２２号は、６日９時には
父島の南南西約２４０キロの
北緯２５度０５分、東経１４１度２０分にあって、
ゆっくりした速さで西北西へ進んでいます。
中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２３メートル、
最大瞬間風速は３５メートルで
中心の南東側３３０キロ以内と北西側２２０キロ以内では
風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
日本の南の
北緯２６度２５分、東経１３８度０５分を中心とする
半径１２０キロの円内に達し、
強い台風になる見込みです。
中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。
予報円の中心から半径２１０キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
４８時間後の８日９時には
日本の南の
北緯２８度５５分、東経１３５度２０分を中心とする
半径２１０キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４０メートル、
最大瞬間風速は５５メートルが予想されます。
予報円の中心から半径３５０キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
■最大瞬間風速６０メートルに
７２時間後の９日９時には
日本の南の
北緯３１度５０分、東経１３６度５５分を中心とする
半径３００キロの円内に達し、
非常に強い台風になる見込みです。
中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４５メートル、
最大瞬間風速は６０メートルが予想されます。
予報円の中心から半径４６０キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。
■全国主要都市の週間天気予報（画像）