台風第２２号は、父島の南南西約２４０キロを

ゆっくりした速さで西北西へ進んでいます。

【画像】台風22号の進路と全国の今後の天気

台風第２２号は、６日９時には

父島の南南西約２４０キロの

北緯２５度０５分、東経１４１度２０分にあって、

ゆっくりした速さで西北西へ進んでいます。

中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートルで

中心の南東側３３０キロ以内と北西側２２０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





台風の中心は、２４時間後の７日９時には日本の南の北緯２６度２５分、東経１３８度０５分を中心とする半径１２０キロの円内に達し、強い台風になる見込みです。中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。予報円の中心から半径２１０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。



４８時間後の８日９時には

日本の南の

北緯２８度５５分、東経１３５度２０分を中心とする

半径２１０キロの円内に達する見込みです。

中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は５５メートルが予想されます。

予報円の中心から半径３５０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

■最大瞬間風速６０メートルに



７２時間後の９日９時には

日本の南の

北緯３１度５０分、東経１３６度５５分を中心とする

半径３００キロの円内に達し、

非常に強い台風になる見込みです。

中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６０メートルが予想されます。

予報円の中心から半径４６０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。

■全国主要都市の週間天気予報（画像）