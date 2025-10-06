泥パテでなめらかな肌に導く。コーセー「Prédia BLUE」から2wayボディクレンジング新登場

コーセーが展開する海のナチュラル・クリーンコスメティクスシリーズ「Prédia BLUE」は11月16日より、「Prédia BLUE ボディ クレンジング パテ」を発売します。

■肌にピタっと密着する、泥パテ2Wayボディクレンジングが新発売！

(1) 国産海泥タナクラクレイなど厳選した海由来の成分を贅沢に配合

皮脂吸着効果のある国産海泥タナクラクレイや天然ミネラル泥フライブルクファンゴに加え、海洋深層水、マコンブエキスといった海由来の成分を贅沢に配合。よごれをすっきり落としながらもしっとりなめらかな洗いあがりを実現しています。

（2）泥そのもののような密着感と濃密クリーミー泡

塗布直後は、まるで泥そのもののようなパテ状テクスチャーが肌に密着。水を加えると素早くキメ細かなクリーミー泡が立ち、古い角質によるくすみや蓄積よごれをしっかり吸着、絡めとります。深青な海に抱かれ心があらわれるような穏やかな香りと、心地よい濃密泡が全身を包み込み、毎日のボディケアを至福な時間へと誘います。

（3）角質ケアを叶え、なめらかな肌へ導く、２wayタイプのボディクレンジング

タオルやスポンジで泡立てて毎日のボディソープとして使用できるほか、週1〜2回は直接肌に塗布し、マッサージしながら泡立てて洗い流す「ボディパック」としても使用可能です。洗浄力とうるおい感の絶妙なバランスで、季節を問わず心地よい角質ケアを叶えます。

〈配合成分〉

天然海泥タナクラクレイ（皮脂吸着）……棚倉町

天然ミネラル泥フライブルクファンゴ （皮脂吸着）

海洋性泥抽出エキス（フルボ酸含有）（保湿）

海洋深層水（保湿）……富山湾

マコンブエキス（保湿）……北海道

グリセリン（保湿）

※フライブルクファンゴはホノライト、海洋性泥抽出エキスは腐植土抽出物です。

肌に吸いつくように密着する「Prédia BLUE ボディ クレンジング パテ」で、贅沢なボディケアを体験してみてはいかがでしょうか。

■商品概要

Prédia BLUE ボディ クレンジング パテ

容量：240g

販売店舗：全国の化粧品専門店・Maison KOSÉ（店舗とECサイト）・その他公式ECサイト

Prédia BLUE ブランドサイト：https://sekkisei.jp/site/prediablue/c/c20/

（マイナビウーマン編集部）