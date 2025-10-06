Photo: 小原啓樹

私の機種変更サイクルより圧倒的に早いスピードで進化している！

スマホの買い替えにあたって、画面保護フィルムやケースといったスマホ保護アイテムを同時に検討しない人はまずいないでしょう。肌身離さず持ち歩く現代生活の必需品であり、本体価格も決して安くはないものですから、汚れや傷、そして万が一の破損に対する防御は徹底したいですもんね。

そしてありがたいことに、実はここ最近のスマホ保護アイテムの進化は目を見張るものがあります。

たとえば、気泡が入らない画面保護フィルムや、剛性感があり正確な角度に固定できるスタンドつきのケースなど、ひさしぶりに最新のスマホ保護アイテムを手に取ってみると、まさに驚きの連続でした。

そんな最新スマホ保護アイテム事情を、発売されたばかりのiPhone 17用保護アイテムである、アンチグレア・映り込み防止ガラスフィルム「OrigArmor」、レザー調・多機能スマホケース「Ostand Q3 レザートーン」と360度回転スマホケース「Ostand O3 Fitness」を例に挙げながら紹介していきましょう。

TORRAS iPhone 17 Pro 用 ガラスフィルム オリグアーマー (OrigArmor) 4,684円 Amazonで見る PR PR

正確な位置に気泡ゼロで貼れるガラスフィルム

画面保護フィルムは慎重に貼らないと気泡だらけになったり、画面から位置がズレてしまったりして見栄えが悪くなりがち。というのは、もう過去の話になりました。

Image: TORRAS

TORRASの「OrigArmor」は、スマホの画面を正確な位置で合わせ、ホコリも気泡も入らずに保護フィルムを貼り付けるためのアイテムがひととおり付属。まずは同梱されているウェットシートとクロス、ホコリ除去シートでスマホの表面をきれいにして貼り付け装置にセット。あとはオレンジ色のスライダーを引き抜いて表面シートをはがせば、 誰がやってもキレイな仕上がりを得られます。

Image: TORRAS

「こんなに簡単なのに気泡もズレも全くないなんて！」と、思わず二度見してしまいますよ。

「OrigArmor」のフィルム面は反射率0.8％未満の反射防止加工により、直射日光のもとでも画面の見え方が非常にクリア。さらにフィルムの端が曲面処理された3Dラウンドエッジで、手触りがよいことに加えてケース装着時の一体感も高まります。

レザー調で高級感あるケース「Ostand Q3 レザートーン」

Photo: 小原啓樹

続いては、革製品のような高級感と耐久性を兼ね備えたiPhoneケース「Ostand Q3 レザートーン」です。iPhone 17シリーズの外観上のアイデンティティでもあるカメラ周辺の突起部を金属感のあるベゼルで囲って保護しつつ、デザインとしても上質にまとめられています。

ケース表面の素材は「Organic Silicone Fabric」とも呼ばれるシリコーンレザー。見た目や手触りはレザー風ながら、温度変化や経年劣化に強いため、毎日持ち運んでさまざまな環境変化にさらされるスマホケースにはうってつけの素材です。

Photo: 小原啓樹

また、端末と直接接触する内側の面は、スエードに似た質感を人工的に再現したマイクロファイバー素材で、外側とは対照的にサラサラした手触り。柔らかな起毛の質感で、大切なiPhoneを優しく保護します。

精密な4点固定構造の「ゼンマイ式」スタンド

Photo: 小原啓樹

「Ostand Q3 レザートーン」の背面にある大きなリング型のパーツは、わずか3mmの薄さに精密な機構を詰め込んだ、TORRASが「ゼンマイ式」と呼ぶスマホスタンド。iPhoneを直立させてもグラつかない安定感が実に頼もしい限り。

Photo: 小原啓樹

このスタンドの回転軸には、90度ごとの角度（90度・180度・270度・360度）で「カチッ」という小さな手応えとともに正確に停止する4点固定構造を採用。スタンドが中途半端な角度で不安定になるといったことがなく、長時間スタンドを使っていても緩んで倒れる心配はありません。

Photo: 小原啓樹

また、スタンドに内蔵された強力マグネットのおかげで、「Ostand Q3 レザートーン」はケースの装着時でもMagSafeアクセサリーを問題なく使用可能。マグネット式のモバイルバッテリーも、十分な磁力で固定した状態で充電できます。

よりカジュアルに使えるケース「Ostand O3 Fitness」

Photo: 小原啓樹

「Ostand O3 Fitness」は、カメラ部分を保護するベゼルや4点固定構造の360度回転スタンドといった機能性は「Ostand Q3 レザートーン」と共通ながら、素材を半透明のポリカーボネート（PC）と熱可塑性ポリウレタン（TPU）とした、よりカジュアルに使えるiPhoneケースです。

ケースが半透明であることで、最新のiPhone 17を使っていることをさりげなくアピールできるなんてメリットもあるかもしれません。

Photo: 小原啓樹

ゆるやかなカーブを描く外周パーツの形状は、手に持った際にフィットしやすく、細かい窪みのドットパターンには滑り止め効果も。「Ostand O3 Fitness」というネーミングが示す通りの、スポーツやアウトドアといったアクティビティと相性がよさそうなグリップ性を感じられます。

そして外周部分は衝撃を吸収する「RUNWAYエアバッグ」構造で、耐衝撃性能は2.44mからの落下テストをクリアするレベルです。

Photo: 小原啓樹

また、「Ostand O3 Fitness」の360度回転スタンドは従来モデルよりも耐久性が大幅に向上。たとえばスタンド使用時に誤って踏みつけてしまった…といったケースでも、アルミ合金製スタンドが「しなる」ことで破損の心配はなし。

スタンド部分の素材はアルミ合金とN52マグネットの組み合わせなので、ケース装着時でもMagSafe周辺機器への対応に支障はありません。

最新iPhoneには、最新のスマホ保護アイテムを

スマホ本体の新機能追加に比べると派手さはないものの、誰にでも使える便利さや保護性能など細かなところを日進月歩で進化させ続けているのが、TORRASのOstandシリーズ。

Photo: 小原啓樹

スマホに装着して常に持ち歩くこともあって、スマホケースは見た目の良さにこだわりたいし、お気に入りの色が選べるカラーバリエーションの豊富さも重要な要素です。もちろん、ここで紹介したTORRASのスマホ保護アイテムは、iPhone 17シリーズ各製品に対応し、カラバリも豊富にラインアップされています。

2025年10月4日から10月10日までのAmazonプライム感謝祭期間中は、TORRASのすべての製品が15％オフのセール価格で販売中。さらに「Ostand Q3 レザートーン」と「Ostand O3 Fitness」は10月13日から10月26日まで、「OrigArmor」は10月16日から10月26日までの期間にも、Amazonで15％オフのセールが実施されます。

いまiPhone 17シリーズを購入するなら、画面保護ガラスフィルムやケースもチェックしておきましょう。

カラバリしかり、機能性しかり。スマホ保護アイテム選びとは、なかなか奥深いものです。

Source: TORRAS

