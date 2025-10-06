平井 堅、東名阪にて『Ken’s Bar』ツアーの開催が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

平井 堅が、デビュー30周年イヤーを飾る東名阪ツアー『Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar Special !! 2025-2026』を開催することが決定した。

■『Ken’s Bar』ではオリジナル曲に加えて洋楽や邦楽のカバーなども披露

『Ken’s Bar』は、平井 堅が自身のライフワークと位置づけるコンセプトライブ。

通常のコンサートとは異なり、アコースティック編成で、オリジナル曲に加えて洋楽や邦楽のカバーなども披露され、会場をバーにみたてることからアルコール飲料やソフトドリンクを飲みながら音楽を聴く特別な空間を演出している。1998年5月29日にONAIR Okubo PLUSにて第1回公演を開催以降、日本各地のライブハウス、アリーナや東京ドームといった様々な規模や、ツアーであったり単独公演であったりと多様なシチュエーションで開催されている。

2025年5月13日のデビュー記念日に、横浜アリーナにて、一夜限りのスペシャルライブ『Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar -One Night Special !!-』を開催した平井 堅。約5年ぶりの有観客ライブとなった同ライブでは、平井 堅の圧倒的な存在に会場が魅了され、その後のライブが期待されていた。

『Ken’s Bar』のツアー『Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar Special !! 2025-2026』は、2019年4月から5月にかけて実施された『Ken’s Bar 20th Anniversary Special!! vol.4』全国4都市6公演（大阪、三重、徳島、東京）以来の開催。

ぜひ『Ken’s Bar』の会場に足を運んで、平井 堅のデビュー30周年を祝おう。

なお、平井 堅は、12月3日にライブ映像商品『Ken Hirai Films Vol.17 Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar -One Night Special !!』や、1st～5thまでのオリジナルアルバムのアナログレコードのリリースも決定。こちらも要チェックだ。

■ライブ情報

『Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar Special !! 2025-2026』

12/20（土）大阪・大阪城ホール

12/21（日）大阪・大阪城ホール

2026年

01/11（日）愛知・ポートメッセなごや第1展示館

02/22（日）東京・国立代々木競技場 第一体育館

02/23（月・祝）東京・国立代々木競技場 第一体育館

■リリース情報

2025.12.03 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Ken Hirai Films Vol.17 Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar -One Night Special !!』

2025.12.03 ON SALE

ANALOG『un-balanced』

2025.12.03 ON SALE

ANALOG『Stare At』



2025.12.03 ON SALE

ANALOG『THE CHANGING SAME』



2025.12.03 ON SALE

ANALOG『gaining through losing』

2025.12.03 ON SALE

ANALOG『LIFE is…』

