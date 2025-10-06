4日（土）に、2026年男子欧州選手権の予選ラウンド組み合わせの抽選会が行われた。

欧州バレーボール連盟（CEV）が主催する本大会は、2026年9月9日（水）～27日（日）の約3週間にわたって開催される。ヨーロッパ王者の座をかけて24ヵ国が参加し、イタリア、フィンランド、ブルガリア、ルーマニアの4ヵ国の都市で試合が行われ、決勝ラウンドの準決勝とメダルマッチはイタリアのミラノで開催されることが決まっている。

2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）で優勝、前回大会では準優勝だったイタリア代表はプールAに入り、スウェーデン、スロベニア、チェコらと同グループとなった。また、世界バレーで準優勝を飾ったブルガリア代表は、前回大会王者のポーランド代表などとプールBに組み込まれた。

そしてプールCではフィンランド、セルビア、ベルギー、オランダらが、プールDにはフランス、ドイツ、トルコらが入る組み分けとなった。

予選ラウンドのプールは6ヵ国が総当たりで対戦し、上位4ヵ国がラウンド16に進む。今大会の優勝国には2028年ロサンゼルスオリンピックへの出場権が与えられるため、より白熱した試合になりそうだ。

■2026年男子欧州選手権 予選ラウンド組み合わせ

Instagram에서 이 게시물 보기 CEV - European Volleyball(@cevolleyball)님의 공유 게시물

▼プールAイタリアスウェーデンスロベニアチェコギリシャスロバキア▼プールBブルガリア北マケドニアポーランドウクライナポルトガルイスラエル▼プールCフィンランドエストニアセルビアベルギーオランダデンマーク▼プールDルーマニアラトビアフランスドイツトルコスイス