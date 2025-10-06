中川翔子の母・桂子さん、娘＆双子の孫の近影3ショット「髪の毛がふさふさ」「充実感にあふれた表情」
タレント・中川翔子の母親・中川桂子さんが、自身のXを更新。娘の翔子が双子の男児を出産したことを受け、娘と孫の3ショットを投稿した。
【写真】髪の毛ふさふさ！中川翔子＆双子の息子の3ショット
中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。そして計画帝王切開で9月30日に双子男児を出産した。
母親の桂子さんも、娘と孫の近況をSNSで報告しており、今回は「翔子頑張ってます」と3ショットを投稿。笑顔を見せる翔子を見ることができる。
これにファンは「大変でしょうけど、充実感にあふれた表情に見えます」「髪の毛がふさふさしてきましたね」「桂子さんも毎日お見舞いご苦労様です！翔子ちゃんのサポートどうぞどうぞよろしくお願いいたします」「母になって幸せな顔をしている娘を見ているのが
最高に幸せですよね」などと反応している。
