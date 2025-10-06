ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡õÃç´ÖÍ³µª·Ã¡¢²¬ÅÄØªÏÂ»á¤ÎµÓËÜ¤«¤é´¶¤¸¤¿¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¡É×ÉØÌò¤Ê¤é¤Ç¤Ï³Ý¤±¹ç¤¤¤â¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤ÈÃç´ÖÍ³µª·Ã¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢10·î£¹Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌÚÍË·à¾ì¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å10¡§00¡¡¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç¡Ë¤Î¹çÆ±¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£ËÜºî¤Ç¡¢¤¢¤ë¡ÈÌóÂ«¡É¤òÊú¤¨¤¿É×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤ë2¿Í¤¬¡¢ÌòÊÁÆ±ÍÍ¤ËÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢19Ç¯Á°¡¢¾®ÁÒÉ×ÉØ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Æó½½ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎ¥º§¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿É×¡¦¾Ä¤È¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¿ºÊ¡¦¤¢¤ó¡£Á´¤¯°Û¤Ê¤ëÁÛ¤¤¤òÊú¤¨¤¿2¿Í¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¡¢Á¡ºÙ¤«¤Ä·Ú¤ä¤«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡½¡½¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä»£±Æ¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌÂ¼¡§¤Þ¤µ¤Ë²¬ÅÄØªÏÂ¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î¤è¤¦¤ËÏÂ¤ä¤«¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãç´Ö¡§³Ú¤·¤¯¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÏÂ¤ä¤«¤Ë¡¢¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤³¤¦Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦ÃíÊ¸¤â¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËÌÂ¼¡§º£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¤µ¤¸²Ã¸º¤ò¤Í¡¢¼«Ê¬¤Î¥À¥¤¥ä¥ëÄ´À°¤Î´ð½à0¤Î¿ôÃÍ¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Ãç´Ö¡§¾Ä¤µ¤ó¡ÊËÌÂ¼¡Ë¤¬¤¹¤´¤¤°¦¤é¤·¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¾®³ØÀ¸¤«¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤òÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾¯Ç¯¤é¤·¤µ¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌÂ¼¡§ËÜÅö¤Ë¤È¤Ü¤±¤¿¤ä¤Ä¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¼«³Ð¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£¤¢¤ë°ÕÌ£²æ¤¬Æ»¤ò¹Ô¤¯¡¢ÌµÅ¨¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
Ãç´Ö¡§¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾Ä¤ÈÄ¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2¿Í¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬ÎÉ¤¤´¶¤¸¤¬¼«Á³¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥á¥Ç¥£Í×ÁÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¤â¡¢¤Ç¤âÌµ°Õ¼±¤Ë¤â¡¢¤¸¤ã¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡£Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤¤¶õµ¤¤òÉ½¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²¬ÅÄØªÏÂ¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤ÎÃæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌÂ¼¡§¤¹¤´¤¯»×¤¦¤Î¤Ï¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿Í¤È¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½õ¤±¹ç¤¦¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿Þ¡¹¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤Ï¸½Âå¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
Ãç´Ö¡§¿Í¤È¿Í¤È¤Î¿´¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¸½Âå¤À¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢ÎÙ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«·Ù²ü¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÊºîÃæ¤Ç¤Ï¡ËÃ¯¤â·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤É¤³¤«¤Ç¿Í¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤«¤½¤¦¤¤¤¦¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÌÂ¼¤µ¤ó¡¢Ãç´Ö¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎËÜºî¤Ç¤Î¡È¿ä¤·¥¥ã¥é¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌÂ¼¡§¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎËÜÅö¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¾®ÁÒ²È¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¢¤ë¤æ¤º¡Ê¶áÆ£²Ú¡Ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈà½÷¤¬1ÈÖÂçÊÑ¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤Í¡£¤À¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤À¤Ã¤¿¤é±þ±ç¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬X¥Ç¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼«Ê¬¤Î20ºÐ¤Î¤á¤Ç¤¿¤¤Æü¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Î¥º§¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢Èà½÷¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£
Ãç´Ö¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾Ä¤µ¤ó¡ÊËÌÂ¼¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÌóÂ«¤ÎÆü¤¬¤¤¤Ä¤«Íè¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤Ã¤È²¿¤«ÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡£
ËÌÂ¼¡§¤½¤¦¤«¡£²¶¤â¤¢¤ó¡ÊÃç´Ö¡Ë¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãç´Ö¡§¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¾Ä¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¾Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê£²ÏÃ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ë¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¥·¡¼¥ó¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÊËÌÂ¼¤µ¤ó¤¬¡ËÉáÃÊ¤«¤é¾è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢¾è¤ê´·¤ì¤Ê¤¤¼Ö¤À¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µÞ¤¤¤Ç¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¼ÖÈ¯¿Ê¤µ¤»¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡£
¡½¡½Ìò¤É¤³¤í¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ËÌÂ¼¡§·ë¹½¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤Ä¤â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡Ä¡£¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢·ë¶É¼ÙËâ¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤«¡£
Ãç´Ö¡§¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¸ý¤Ë½Ð¤»¤ë¥¿¥¤¥×¡£¶¦´¶¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£»ä¤Ï²¼¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ó¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤ ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌÂ¼¡§»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Û¤í¤Ã¤È¤¤¿¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¸½¾Ý¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½©¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢Âç¿Í¤Î¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãç´Ö¡§Î¥º§¤ÎÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÎÉ×ÉØ¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤Ë¤É¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Æ»¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¡¢²ÈÂ²¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÎÙ¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»ö¾ð¤òÊú¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤Æ»¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
