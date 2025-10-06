『刀剣乱舞ONLINE』常設店、賞味期限切れ商品「全て回収」謝罪
刀剣育成シミュレーション『刀剣乱舞ONLINE』にてイベント初の常設店「刀剣乱舞万屋本舗」がきょう6日、公式SNSを更新。賞味期限切れの商品を販売していたことについて「全て回収致しました」と報告。改めて謝罪した。
【写真】賞味期限切れ商品「全て回収」謝罪コメント（全文）
きょう6日の投稿で「『刀剣乱舞ONLINE 散歩アメ』につきまして、該当の3点全て回収致しましたことをご報告させていただきます」と報告し、「お客様にはご迷惑をお掛け致し深くお詫び申し上げます。今後このような事態が起きぬよう、管理を一層徹底してまいります」などと謝罪した。
同店は10月2日、ミニ出張所「熊本県立美術館」にて「9月30日、10月1日、2日に販売した『刀剣乱舞ONLINE 散歩アメ』につきまして、賞味期限切れのものを販売していたことが判明いたしました」と報告。販売数は3点で、賞味期限は「2025年9月13日記載」。購入者に「お品代の返金または、交換の対応をさせて頂きます」などと予備かけていた。
