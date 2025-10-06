日経225先物：6日正午＝2090円高、4万7890円
6日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比2090円高の4万7890円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万7835.36円に対しては54.64円高。出来高は4万2261枚となっている。
TOPIX先物期近は3226.5ポイントと前日比94ポイント高、現物終値比7.82ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 47890 +2090 42261
日経225mini 47895 +2095 488115
TOPIX先物 3226.5 +94 52967
JPX日経400先物 29090 +905 6369
グロース指数先物 743 +20 3274
東証REIT指数先物 1934 +32.5 153
株探ニュース
