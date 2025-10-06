　6日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比2090円高の4万7890円と急騰。日経平均株価の前場現物終値4万7835.36円に対しては54.64円高。出来高は4万2261枚となっている。

　TOPIX先物期近は3226.5ポイントと前日比94ポイント高、現物終値比7.82ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 47890　　　　 +2090　　　 42261
日経225mini 　　　　　　 47895　　　　 +2095　　　488115
TOPIX先物 　　　　　　　3226.5　　　　　 +94　　　 52967
JPX日経400先物　　　　　 29090　　　　　+905　　　　6369
グロース指数先物　　　　　 743　　　　　 +20　　　　3274
東証REIT指数先物　　　　　1934　　　　 +32.5　　　　 153

株探ニュース