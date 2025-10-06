株式会社バンダイが男子日本代表のカード付ウエハース第2弾を発売！
株式会社バンダイキャンディ事業部は3日（金）、バレーボール男子日本代表のウエハースシリーズ第2弾となる『JAPAN NATIONAL VOLLEYBALL TEAM ツインウエハース 2025』を10月6日（月）より発売することを発表した。
1月27日（月）から第1弾が発売されていたこのウエハース。今回発表された第2弾では、2025年度の日本代表選手16名を選出した全38種で展開されており、新たに髙橋藍、小川智大、石川祐希のユニフォーム（未着用）を一部挟み込んだ限定のユニフォームカードも登場している。
また今回は日本代表の活躍を願い、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）会長である川合俊一氏のカードも収録されているとのことだ。
収録選手一覧は以下の通り。
⬛︎ JAPAN NATIONAL VOLLEYBALL TEAM ツインウエハース 2025 第2弾 収録選手
西田有志
小野寺太志
宮浦健人
大塚達宣
山内晶大
関田誠大
大宅真樹
髙橋健太郎
富田将馬
髙橋藍
小川智大
石川祐希
甲斐優斗
山本智大
エバデダン・ラリー
高橋慶帆
川合俊一