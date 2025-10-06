株式会社バンダイキャンディ事業部は3日（金）、バレーボール男子日本代表のウエハースシリーズ第2弾となる『JAPAN NATIONAL VOLLEYBALL TEAM ツインウエハース 2025』を10月6日（月）より発売することを発表した。

1月27日（月）から第1弾が発売されていたこのウエハース。今回発表された第2弾では、2025年度の日本代表選手16名を選出した全38種で展開されており、新たに髙橋藍、小川智大、石川祐希のユニフォーム（未着用）を一部挟み込んだ限定のユニフォームカードも登場している。

また今回は日本代表の活躍を願い、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）会長である川合俊一氏のカードも収録されているとのことだ。

収録選手一覧は以下の通り。

⬛︎ JAPAN NATIONAL VOLLEYBALL TEAM ツインウエハース 2025 第2弾 収録選手

西田有志

小野寺太志

宮浦健人

大塚達宣

山内晶大

関田誠大

大宅真樹

髙橋健太郎

富田将馬

髙橋藍

小川智大

石川祐希

甲斐優斗

山本智大

エバデダン・ラリー

高橋慶帆

川合俊一