◇NBAプレシーズンマッチ レイカーズ103ー111ウォリアーズ（2025年10月5日）

NBAレイカーズの八村塁（27）が5日（日本時間6日）にプレシーズンマッチ2戦目となったウォリアーズ戦に先発出場。得意のジャンプシュートを決めるなど4得点3リバウンド1アシストをマーク。チームはプレシーズンマッチ2連敗を喫した。

プレシーズンマッチ初戦となった3日のサンズ戦で先発出場。23分27秒出場し、11得点3リバウンド2スティールを記録した。シュートは12本試投で3本成功。FG成功率は25％。3Pシュートは4本試投で1本成功。3P成功率は25％だった。

この日もチームは、プレシーズンマッチ初戦に続き大黒柱のレブロン・ジェームズ、新加入のマーカス・スマートがケガを考慮して欠場。そして昨季電撃加入したルカ・ドンチッチも欧州選手権を終えたばかりのコンディションを考えて欠場となった。さらにプレシーズンマッチ初戦でチーム最多20得点を記録したオースティン・リーブスも欠場。

スタメンにはゲイブ・ビンセント、ジェイク・ラレイビア、ジャレッド・バンダービルト、ディアンドレ・エイトン、八村の5人が名を連ねた。

第1Qは残り6分22秒にドライブインからジャンプシュートを決めて初得点。残り5分32秒でベンチに下がった。第2Q開始からコートに戻ったが得点には絡めず。残り4分34秒でベンチに下がったが、残り43秒で再び出場。前半はシュート3本試投で1本のみの成功に終わった。

第3Qもスタートから出場。残り10分58秒で右サイドからシュートフェイントからドライブイン。得意のジャンプシュートで後半初得点をマーク。残り6分43秒でベンチに下がった。

この日は19分11秒出場。4得点3リバウンド1アシストを記録した、シュートは4本試投で2本成功。FG成功率は50％。3Pシュートは1本試投したが、決めきれなかった。

主力を欠くレイカーズは、ビンセントが前半だけで多16得点の躍動。前半は主力が揃うウォリアーズを相手に7点ビハインドで折り返した。しかし第3Qに25―40と一気に突き放された。第4Qに猛追したが、勝ち越せずプレシーズンマッチ2連敗を喫した。

次戦は12日（日本時間13日）に再びウォリアーズと激突する。