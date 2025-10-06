ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 台風22号 発達しながら北上→今週後半に日本へ影響のおそれ【予… 台風22号 発達しながら北上→今週後半に日本へ影響のおそれ【予報士解説】 台風22号 発達しながら北上→今週後半に日本へ影響のおそれ【予報士解説】 2025年10月6日 11時57分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 きのう発生した台風22号は、父島の南をゆっくりとした速度で西に進んでいます。今後、発達しながら北上し、週の後半は本州に影響が出るおそれがあります。気象予報士の福山佳那さんの解説です。【写真を見る】台風22号 発達しながら北上→今週後半に日本へ影響のおそれ【予報士解説】 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【全文公開】“ラブホテル密会” 小川晶・前橋市長の謝罪会見【前編】「最初にホテルへ誘ったのはどちらから？」記者と小川晶市長の一問一答（9月24日夜） “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「麻生さんとは貸し借りあった」高市新総裁 逆転勝利のキーマンは麻生最高顧問 1回目の投票では小林氏・茂木氏に協力 関連情報（BiZ PAGE＋） ダイス, 住宅, 慰霊祭, デイサービス, 思いやり, 伊東市, 生花, 金属加工, 埼玉, 床暖房