俳優の小芝風花さんが自身のインスタグラムを更新。

2026年カレンダーを発売することを発表しました。



小芝さんは、「お知らせです」と書き出し、「この度、2026年カレンダー『Flower』を発売させて頂くことになりました」と発表。「発売は12月12日（金）なのですが、本日から予約受付を開始いたしますっ！」と予約の受付が始まったことを明かしました。







カレンダーは28ページで構成され、特典としてカレンダー未収録カットのステッカー(全6種類からランダムで1枚)が付属。販売は全国の書店やインターネット書店のほか、TopCoat所属アーティストの通販サイト「TopCoat Online Shop」でも購入できるとのこと。







また、「TopCoat Online Shop」での購入者には、購入特典としてカレンダー未収録カットのフォトカードがプレゼントされる特典も用意されているということです。





カレンダービジュアルでは、小芝さんが花と一緒に写るさまざまなシーンが収められています。白い花冠を頭に載せた姿や、大きな花束を持つ写真、黒いノースリーブ姿で花を顔にかざすカットなど、「Flower」というタイトル通り、花をテーマにした美しいビジュアルとなっています。









さらに小芝さんは「なんと言っても楽しみなのが…！！普段なかなか皆様とお会い出来る機会がないので、今からすごくワクワクしております」とコメントし「お渡し会」の開催も発表。小芝さんは最後にファンに向けて「会いに来てくれたら嬉しいなぁ〜」とメッセージを寄せています。





小芝さんはこの投稿の前日までに指を３・２・１とカウントダウンするオフショットを毎日投稿。ファンからは「何かのカウントダウン？」と話題になっていました。





この投稿に、「うわ〜！なんと！カレンダー 嬉しいニュースですね！」「カレンダーなんて毎日見るので来年の楽しみが増えましたー！！」「久々のカレンダー 発売が待ち遠しいですね」「トップコートでの風花ちゃん初グッズ、発売おめでとうございます」「早速トップコートショップで予約させて頂きました〜」などの声が寄せられています。



