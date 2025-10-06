俳優の吉田鋼太郎（66）と、モデルで女優の八木莉可子（24）が6日、都内でファミリーマート「オモテもウラもおいしいパン」発表会に登場した。

商品のコンセプトにちなんで、それぞれ“オモテ”と“ウラ”のスケジュールを公開。八木が“オモテ”の仕事の日のタイムスケジュールを発表し、吉田が“ウラ”のプライベートな1日について発表した。

4歳と0歳9カ月の姉妹を育てる吉田は、休日のほとんどを育児に費やしている様子。「（深夜の）0時ごろに、泣いても泣かなくても1回ミルク投入しとかないと、3〜4時に泣き出しちゃうわけですよね。それでミルクを赤ん坊に与えて寝ます。ただこの間、落ち着いてちゃんと寝れないんですよ」と、睡眠中も次女が気がかりで、起床しても一苦労。「ご飯を子供たちに食べさせる、これが大騒動。朝の7時から、10時に保育園なりに送っていくんですけど、そこまでが大戦争です。一日のエネルギーを全てここで使い果たすと言っても過言ではない」と、慌ただしい子育てについて明かした。

吉田は、2016年に22歳下の一般女性と4度目の結婚をしたことを発表。21年3月に長女、今年1月に次女が誕生した。