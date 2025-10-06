ア・リーグの地区シリーズ第2戦が行われて、投手陣が崩れ1戦目を落としたヤンキースがブルージェイズに2試合連続となる2桁失点で連敗、王手をかけられた。1戦目は延長で敗れたマリナーズはタイガースのエース・スクーバルからJ.ポランコ（32）が2本の本塁打、そして、同点で迎えた8回には“イチローの愛弟子”J.ロドリゲス（24）が決勝のタイムリーツーベースを放ち、1勝1敗に追いついた。

第1戦を落としたヤンキースは中4日でリーグ最多勝のM.フリード（31）をマウンドに送った。2回に無死3塁でブルージェイズの6番・A.クレメント（29）に先制のツーランを浴びると、3回にも3失点と0対5と大きくリードを許した。

4回にも先頭打者にヒットを許し、続く打者に四球を与えたところで降板となった。フリードの後を継いだ投手も満塁のピンチを招くと、3番・V.ゲレーロJr（26）に2試合連続となる2号満塁ホームランで大量失点。

ヤンキースはエースで完敗、ブルージェイズに王手をかけられて、ヤンキー・スタジアムに戻ることになった。

敵地で連勝を狙うタイガースはサイヤング賞最有力、絶対的エースのT.スクーバル（28）で必勝態勢。0対0で迎えた4回、1死走者なしで4番・J.ポランコ（32）に内角高めのスライダーを左中間スタンドへ運ばれて先制を許した。

6回には2死走者なしで再び4番・ポランコ、今度は外角高めのシンカーを叩かれて、レフトスタンドへ2打席連続の2号ソロ。スクーバルが1試合で同じ打者に2本ホームランを打たれるのは2021年以来、約4年ぶりとなった。

それでもタイガースは8回1死一塁で3番・R.グリーン（25）がファースト正面に強烈な打球、これをファーストが弾いてエラー、このチャンスに4番・S.トーケルソン（26）がライト線へ2点タイムリーツーベース。タイガースが2試合連続で先制されるも同点に追いついた。

その裏、スクーバルの後を受けたK.フィネガン（34）が1死から今季60本塁打でリーグ本塁打王に輝いた2番・C.ローリー（28）にコンパクトなスイングでツーベースを打たれると、続く“イチローの愛弟子”3番・J.ロドリゲス（24）にもツーベースを浴びて3対1と勝ち越された。

【ア・リーグ地区シリーズ】※3勝先取

■マリナーズ（1勝1敗）3ー2タイガース（1勝1敗）

■ブルージェイズ（2勝）13ー7ヤンキース（2敗）

