日本カーリング協会は６日、３０年フランス・アルプス五輪の日本代表候補選考方法を発表した。５日に行われた理事会で承認された。

男女代表は２９年９月末までに行われる代表候補決定戦で決定。２６年から２９年までの各日本選手権優勝チーム、同世界選手権代表チームに出場資格が与えられるほか、２９年日本選手権（２９年２月開催予定）の開催直前におけるワールドカーリングチームランキング（ＷＴＲ）最上位にも資格が与えられる。ただ女子はポイント値２５０（１０位相当）、男子は１５０（２０位相当）が必要となる。

資格を得た時点のメンバー５人もしくは４人のうち３人が決定戦に出場できない場合は資格を失う。

２６年ミラノ・コルティナ五輪では、２４、２５年の日本選手権優勝、世界選手権代表と、ＷＴＲ最上位に資格が与えられたが、より選考の幅が広くなった。３チームを超えるサバイバル決定戦となる可能性も出てきた。

ミラノ五輪を巡っては女子は２４年優勝のＳＣ軽井沢ク、２５年優勝のフォルティウス、ＷＴＲ最上位の五輪２大会連続メダル、ロコ・ソラーレが三つ巴で決定戦を行い、フォルティウスが代表権を獲得した。