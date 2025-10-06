仲のいい2人の関係性が話題に

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手が公開したプレゼントが話題だ。同僚の大谷翔平投手にもらったもののようだが、紹介の仕方にファンは笑撃を受けている。

4日（日本時間5日）にインスタグラムのストーリー機能で、山本はヘッドフォンの写真を投稿。白字で「YOSHINOBU」と名前が入ったカッコいい逸品だ。

キャプションでは「二刀流先輩からいただいたお気に入りのヘッドフォン」と記し、背景にはぼんやりと大谷とみられる人物の姿もあった。

2人の関係性がX上でも話題に。特に「二刀流先輩」の5文字が反響を呼び「二刀流先輩の呼び方好きすぎるw」「由伸w 二刀流先輩って何かジワる」「二刀流先輩が薄らぼやけた向こうに…」「二刀流先輩越しに撮ってる由伸のセンスよきwww」「二刀流先輩とか言ってる奴いてこえぇ」「ほんと後輩力あるよなーー笑」「二刀流先輩呼ばわりしてて草」などと、仲がいいからこそのイジりが注目されていた。

この日、大谷はフィリーズとの地区シリーズ第1戦に「1番・投手」で先発。打者としては無安打だったが、投手としては6回3失点で勝利投手になった。



（THE ANSWER編集部）