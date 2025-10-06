三上悠亜、猫耳＆ミニスカで美脚スラリ「完璧」「かわいい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/06】タレントの三上悠亜が10月4日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つコーディネートが話題を呼んでいる。
【写真】三上悠亜、話題の猫耳＆ミニスカ姿
三上は「雨の日のディズニーも新鮮で楽しかった」と綴り、シンデレラ城など雨のディズニーランドを背景にキュートなポーズをとった写真などを公開。猫耳カチューシャを身に着けており、白のガーリーなミニスカートからは、スラリとした美しい脚をのぞかせている。
この投稿に、ファンからは「かわいい」「安定のビジュアル」「完璧」「スタイルいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】三上悠亜、話題の猫耳＆ミニスカ姿
◆三上悠亜、猫耳カチューシャ付けて美脚披露
三上は「雨の日のディズニーも新鮮で楽しかった」と綴り、シンデレラ城など雨のディズニーランドを背景にキュートなポーズをとった写真などを公開。猫耳カチューシャを身に着けており、白のガーリーなミニスカートからは、スラリとした美しい脚をのぞかせている。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「かわいい」「安定のビジュアル」「完璧」「スタイルいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】