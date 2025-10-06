スタバ、ハロウィン新作は“黒猫フラペ”「アサイー ベリー フラペチーノ」10月10日登場
【モデルプレス＝2025/10/06】スターバックス コーヒー ジャパンでは、2025年10月10日（金）よりハロウィンシーズンをスタートさせる。猫耳チョコレートをあしらい、いたずらな黒猫を思わせる「アサイー ベリー フラペチーノ」（通称：黒猫フラペチーノ）を全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で発売する。
【写真】スタバ×ジェラピケの初コラボラテ、おすすめカスタマイズ方法を紹介
今回のハロウィンシーズンでは、遊び心あふれる黒猫をモチーフにしたビバレッジとグッズが展開される。
「アサイー ベリー フラペチーノ」は、猫耳チョコレートをトッピングし、まるでカップから黒猫が顔をのぞかせているようなビジュアルが特徴。
ベースには、アサイーにラズベリー、カシス、ブラックベリーフレーバーを組み合わせ、フルーティーで奥行きのあるベリーの風味を表現した。ここにブラッククランチが加わり、甘酸っぱさとザクザクとした心地よい食感が楽しめる。
仕上げには、黒猫のシルエットをイメージしたブラックショコラソースと、猫耳の形をしたチョコレートをトッピング。カカオの深みとミックスベリーの酸味が調和するよう開発されたソースが、見た目だけでなく味わいにも深みを与えている。
また同日には、ビバレッジのモチーフでもある“いたずらな黒猫”を様々な形で表現した限定グッズが登場。黒猫をデザインに施したステンレスボトルやタンブラーに加え、イラストだけでなくフィギュア付きボトルや3Dデザインのアイテムなど、多彩なコレクションを展開。遊び心あふれる黒猫たちがハロウィン気分をさらに盛り上げてくれる。
同時発売されるティービバレッジ「アサイー ベリー ゆず シトラス ＆ ティー」（アイス）は、アサイーベリーベースの甘酸っぱさに、ブラックティーのまろやかな渋みを合わせた、落ち着きのある奥行き深い味わい。
カップの底にシトラス果肉を加え、飲むたびに爽やかなアクセントが広がる。アサイーとベリーの華やかさ、ブラックティーの深み、そしてゆずのすっきりとした風味が一体となり、リフレッシュに最適な一杯に仕上げられた。秋らしい深みと爽快感が楽しめるフルーツティーだ。（modelpress編集部）
＜持ち帰りの場合＞717円 ＜店内利用の場合＞730円
※アサイー果肉・果汁5％未満
＜持ち帰りの場合＞579円 ＜店内利用の場合＞590円
※アサイー果肉・果汁5％未満 ※ゆず果肉・果汁5%未満
販売期間：2025年10月10日（金）〜
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある
