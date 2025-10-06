日向坂46河田陽菜、赤ワンピ姿で“キスマーク”モニュメントと撮影 2nd写真集先行カット第8弾公開【テイクオフ】
【モデルプレス＝2025/10/06】日向坂46の河田陽菜が11月11日に発売する2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）より、先行カット第8弾が公開された。
【写真】日向坂46河田陽菜、圧巻スタイル輝くビキニカット
今回解禁されたのは、デンマークのメン島で見つけたキスマークのモニュメントと撮影した一コマ。活動をスタートした当初、メンバーからキス魔と呼ばれていた“おひな”こと河田。そんなエピソードを思い出してエモい気持ちに浸ることができる、誰の目からも“胸キュン”なショットに。赤のワンピースも印象的な1枚となっている。
本写真集は素敵な街並みと幸福度ランキングの高さでも知られるデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の彼女の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような1冊である。（modelpress編集部）
◆河田陽菜、先行カット第8弾公開
◆河田陽菜、2nd写真集決定
