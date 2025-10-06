鈴木ゆうか、美背中ざっくりワンピ姿披露 「スタイル良い」「見返り美人」と話題
【モデルプレス＝2025/10/06】モデル・女優の鈴木ゆうかが10月4日、自身のInstagramを更新。美しい背中を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】鈴木ゆうか、美背中ざっくりなワンピで色気放出
10月1日に29歳の誕生日を迎えた鈴木。「29歳の誕生日は お仕事ではじめての場所で過ごさせてもらったよ」と背中部分が大胆に開いたデザインの黒のワンピース姿を披露。ブランコに乗ったバックショットや、砂浜で振り返り美しい背中が際立つショットを投稿している。
この投稿には「お誕生日おめでとう」と鈴木の誕生日を祝う言葉をはじめ、「美しい」「背中がめっちゃ綺麗」「見返り美人」「スタイル良い」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆鈴木ゆうか、美背中披露
◆鈴木ゆうかの投稿に反響
