ブラジルはエデルソンが不参加でジョン・ビクトルを追加招集

ブラジルサッカー連盟（CBF）は10月5日、日本代表、韓国代表と対戦するブラジル代表メンバーからGKエデルソン・モラレス（フェネルバフチェ）が負傷のために離脱し、代わりにGKジョン・ビクトル（ノッティンガム・フォレスト）を招集すると発表した。

アジア遠征に臨むブラジルだが、これまで長い間チームを支えてきた2人のGKの名手を欠いて戦うことが決まった。

常連メンバーの一人であるGKアリソン・ベッカー（リバプール）は9月30日に行われたチャンピオンズリーグのガラタサライ戦で負傷ハムストリングを負傷し、今回は招集外に。当初の発表ではエデルソン、ウーゴ・ソウザ（コリンチャンス）、ベント（アル・ナスル）の3人がGKとして招集されていたが、CBFによればエデルソンは4日のトレーニング中に負傷して代表チームから離脱することに。代わりに初招集となるビクトルがメンバー入りした。

アリソンに続いてエデルソンも離脱となり、SNSでは「エデルソン怪我で不参加は残念」「悲しい」「えー！エデルソン出ないのか…マジか」「アリソンもエデルソンも2人とも来ないのか」「なんか世界中で怪我してる」「え？がち？」「まじ？」「ブラジルも大変だ」と2人のスター不在を惜しむ声も挙がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）