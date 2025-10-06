猫が足元をウロウロする理由5選

猫の行動にはすべて意味があります。足元にまとわりつくような動きは、単なる癖ではなく、信頼や欲求のあらわれであることも少なくありません。

ここでは、代表的な心理を5つに分けてご紹介します。

1.ごはんやおやつを催促している

飼い主が立っていると「そろそろごはんかな？」と期待して近づいてくることがあります。特にキッチン付近で足元をうろつく場合は、おなかが空いて催促しているサインかもしれません。

決まった時間にごはんが出る習慣があると、こうした行動がよりわかりやすくなります。

2.寂しさや構ってほしい気持ち

猫は意外と「構ってアピール」を控えめにしてくる動物です。足元をうろうろするのは、「ちょっとだけでいいから相手して？」という控えめな愛情表現のひとつ。

しっぽを立ててスリスリしてきたら、かなり甘えたいモードかもしれません。

3.飼い主の行動をチェックしている

「出かけるの？」「どこ行くの？」といったように、飼い主の行動に興味を持って観察している場合もあります。

足元を行ったり来たりするのは、“自分の縄張りの中で何が起きているのか”を確認している行動とも言えるでしょう。

4.落ち着くニオイを感じて安心している

猫は飼い主のニオイ＝安心できるサインとして認識しています。

足元は服や靴、肌のニオイが集まりやすい場所なので、「ここにいれば安心」と感じて自然と寄ってくることも。寝起きやリラックス中によくある行動です。

5.進行方向をブロックして「行かないで」と伝えている

飼い主が出かける気配を感じると、足元をブロックするようにウロウロして、出かけさせないようにする行動をとることもあります。

これは「さみしい」「置いていかないで」といった分離不安の気持ちが背景にある場合も。頻繁に見られるようなら、ふだんの接し方やお留守番環境の見直しも大切です。

こんなときは注意して見守ってあげて

猫の足元ウロウロは多くの場合かわいらしい仕草ですが、体調不良や不安から来る異常行動のサインのこともあります。

ここでは、「いつもと違う」ウロウロに注意したいポイントをまとめます。

しきりに鳴きながら足元を回る

落ち着きなく鳴きながら足元をうろついている場合、体の不調やストレスが原因のこともあります。

急に頻度が増えたときや、食欲・排泄に変化があるときは、動物病院への相談をおすすめします。

何かを訴えるようにうろついて止まらない

「ごはんじゃない」「遊んでも落ち着かない」そんなときは、居場所やトイレなど環境に問題がないか見直してみましょう。

また、季節の変わり目や来客など、日常の小さな変化に反応していることもあります。

まとめ

猫が足元をうろうろするのは、甘え、安心、ごはんの催促、行動チェックなど様々な感情のサイン。

中には不安や体調不良から来る場合もあるため、いつもと違う様子がないかしっかり観察することが大切です。何気ないしぐさから、愛猫の小さなメッセージを見逃さないようにしましょう。