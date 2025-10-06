人気お笑いコンビのサンドウィッチマンが、買取サービス「バイセル」の新イメージキャラクターに就任！ 10月1日（水）より放送・公開中の新CMでは、ちびまる子ちゃんのイラストで描き起こされたサンドウィッチマンが、まるちゃんとバトンタッチやジングルを歌唱しています。

これは、2023年8月より「バイセル」のイメージキャラクターを務めたちびまる子ちゃんが、2025年10月からはサンドウィッチマンにバトンタッチしたことにちなみ、10月限定でCMの冒頭と最後にちびまる子ちゃんイラストのサンドウィッチマンが登場するというもの。サンドウィッチマンとまるちゃんがバトンタッチしたり、バイセルの電話番号ジングル「ハナハナハナ〜」を一緒に歌唱したりしています。

そしてCMの本編では、バイセルの査定士に扮したサンドウィッチマンの伊達さんと、自宅のモノを売りたい富澤さんの掛け合いがコントのように展開。バイセル査定士役の伊達さんが、着物や古銭、骨董品などを売りたい富澤さんの自宅に訪問するという設定で、2種類のパターンで展開中。

査定金額への満足感でテンションが上がった富澤さんが、3年前のものだという振袖や、3年貯めていたという古銭を追加で披露するも、どう考えても3年という期間と嚙み合わない品物ゆえ、すかさず伊達さんがツッコミを入れるという内容となっています。

初めてのコラボを実現しているちびまる子ちゃんとサンドウィッチマンのCMは、バイセル公式YouTubeでも公開しています。



■CM概要

出演：サンドウィッチマン、ちびまる子ちゃん

タイトル：「30年前の振袖」篇、「古銭も貯めていたのよ」篇

放送期間：2025年10月1日（水）〜2025年10月31日（金）

放送エリア：全国

CM動画公開公式ページURL：

https://buysell-kaitori.com/news/media/?utm_source=pr&utm_medium=pl&utm_campaign=sw