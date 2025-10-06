£Â£ï£ù£ó¡¡£â£åµµ°æ³¤À»¡¢£¸·îÂçºå¾¾ÃÝºÂ¸ø±é´°Á´Ç³¾Æ¡Ö¹â¹»À¸ºÇ¸å¤Î²Æ¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤ÀÄ½Õ¡×¡Ú¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡Û
¡¡£Â£ï£ù£ó¡¡£â£å¤Îµµ°æ³¤À»¡Ê£±£·¡Ë¤¬¡¢¹â¹»À¸³èºÇ¸å¤Î²Æ¤ò£¸·î¤ÎÂçºå¾¾ÃÝºÂ¸ø±é¡Ö£Â£ï£ù£ó¡¡£â£å¡¡£¸¡¡£Ó£õ£í£í£å£ò¡¡£Ì£é£ö£å¡×¤Ç´°Á´Ç³¾Æ¤·¤¿¡£¡Ö¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤¹¤´¤¯¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÍèÇ¯£µ·î¤ÇÊÄ´Û¤¹¤ëÆ±´Û¤Ç¤Î¸ø±é¤Ë´¶¼Õ¡£Âº·É¤¹¤ë£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡¦µÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê£³£°¡Ë¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢Æ´¤ì¤«¤é¤µ¤é¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¡½²Æ¤Î¾¾ÃÝºÂ¸ø±é¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¡£
¡¡¡ÖËÍ¤¿¤Á¥°¥ë¡¼¥×£±£±¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï£¸¿Í¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤â¡ÊÍèÇ¯£µ·î¤Ç¡ËÊÄ´Û¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ªÏÃ¤âÊ¹¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤ÎÂçºå¾¾ÃÝºÂºÇ¸å¤Î²Æ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ËÍ¤¿¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¹¤´¤¯¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡££Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤µ¤ó¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤µ¤ó¡¢£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤½¤Î¾ì½ê¤ÇºÂÄ¹¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£¹Í¤¨¤¿¤éËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½ÊÄ´Û¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê¼«Âð¤Ë¼¡¤°¡Ë¡ØÂè£²¤Î²È¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊ¹¤¤¤¿¸å¤Î¸ø±é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½°ìÈÖ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤ä»×¤¤½Ð¿¼¤¤¾ì½ê¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤¬°ìÈÖ¡£Âç»ö¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤ì¤À¤±²ù¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãç´Ö¤È°ì½ï¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤Î·Ê¿§¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î·à¾ì¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Ê¿§¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ï¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤ì¤¤¡£¤¹¤´¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¸Ø¤é¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¤³¤Î²Æ³Ú¤·¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡£
¡¡¡ÖÂçºå¾¾ÃÝºÂ½ª¤ï¤ê¤ÎºÇ¸å¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë£¸¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¶á¤¯¤Î¸ø±à¤Çµ´¤´¤Ã¤³¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸½Ìò¹â¹»À¸¤¬É¬»à¤Ëµ´¤´¤Ã¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥é¥¤¥Ö¤âÀÄ½Õ¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤Î¤â¡¢¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ãµ´¤´¤Ã¤³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢ÀÄ½Õ¤ä¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹â¹»À¸ºÇ¸å¤Î²Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤ÀÄ½Õ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¡¢Âçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ë¤â¡×
¡¡¡½½©¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡£
¡¡¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤¤¡ª¡¡º£²ó¤Ï£¸¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î½©¤Ï¤Ç¤¤ë¤Ê¤é£±£±¿Í¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂ³¤¯¡Ë
¡¡¢¡µµ°æ¡¡³¤À»¡Ê¤«¤á¤¤¡¦¤«¤¤¤ê¡Ë£²£°£°£¸Ç¯£²·î£¸Æü¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡££±£·ºÐ¡££±£¹Ç¯¤Ë´ØÀ¾£Ê£ò¡¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡££²£°Ç¯¤Ë´ØÀ¾£Ê£ò¡¥Æâ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Â£ï£ù£ó¡¡£â£å¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃµ»¤ÏÏÂÂÀ¸Ý¡¢¥Ð¥È¥ó¡¢¥À¥ó¥¹¡£¼ñÌ£¤Ï²Î¤¦¤³¤È¡¢ÆÉ½ñ¡£