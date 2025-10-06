俳優・原田龍二の妻でタレントの原田愛が長男との親子ショットを披露した。

６日にインスタグラムで「息子のｓｅｎｉｏｒ ｎｉｇｈｔに参加させてもらいました ４年間過ごしたＶＣＵのグランドで一緒に歩ける日が来たことは 感無量でグランドを見ただけでも涙が出てきました」と米国留学した息子の学校行事に参加したことを報告。

「ここにこれた嬉（うれ）しさで ただただにやけてばかりの私でしたが かけつけてくれた友人達お世話になったアメリカでのママ達 本当にありがとうございます みなさんのおかげで息子も沢山（たくさん）の素晴らしい経験ができています 私もここに来れてとても幸せで感謝の気持ちでいっぱいです」と感激。

「息子にとって大変な大学サッカー生活となりましたが ここまでよくくさず頑張ってきたと思います あと少しの学生生活満喫して下さい」（原文ママ）「＃アメリカ大学留学」とエールを送り、フォロワーからは「素敵な息子さんですね」との声が上がった。

原田夫婦は２００１年に結婚し、１男１女をもうけている。龍二の弟は大ヒット任侠（にんきょう）シリーズ「日本統一」などで知られる俳優の本宮泰風で、その妻はタレントの松本明子。