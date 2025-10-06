大阪城ホールの大型音楽イベント『Livejack 2025』追加発表、計5グループに パンダドラゴン出演決定【コメント／一覧】
カンテレが主催する秋恒例の大型音楽イベント『Livejack 2025 SMASH BEAT SP』（11月1日、大阪城ホール）の追加アーティストが6日、発表された。
【写真】昨年ラインナップは…『Livejack 2024』出演アーティスト一覧
“ダンスボーカル”をテーマに多彩なアーティストが競演し、大阪城ホールのステージで『Livejack』でしか見ることのできない特別な組み合わせが実現する。
新たに出演が決まったのは、パンダドラゴン。昨年9月にメジャーデビュー、今年3月には日本武道館での単独ライブを成功させ、来年1月には2回目の日本武道館公演を控えている。カンテレの音楽イベントへの出演は初となる。
■パンダドラゴン・ようた コメント
この度、僕たちパンダドラゴンが『Livejack 2025 SMASH BEAT SP』に出演させていただくことになりました!!グループ結成8年目ですが、続けてきたことを大切に応援してくれるファンのみんなと常に新たな挑戦をし続けてきました!!このような機会をいただけたこと、本当に嬉しく思います。可愛いも格好良いもトンチキも個性豊かなメンバーが魅せるライブは一度見たら沼落ち確定です！れぺぜんKAWAIIじゃぱんとして頑張ります!!
■『Livejack 2025 SMASH BEAT SP』
日程：11月1日（土）開場14：30／開演15：30
会場：大阪城ホール
出演：
aoen
SUPER★DRAGON
BUDDiiS
パンダドラゴン
ふぉ〜ゆ〜
※50音順
MC：中島ヒロト（FM802 DJ）、高橋みなみ
