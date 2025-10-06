Number_i、初の長期密着ドキュメンタリー『THE_i -what is Number_i-』Blu-ray発売決定 未公開映像など特典も収録
3人組グループ・Number_i（平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太）の活動に約1年間密着したドキュメンタリー作品『THE_i -what is Number_i-（ザワンワットイズナンバーアイ）』のBlu-rayが、12月8日に発売されることが決定した。
【番組カット】充実感あふれる笑顔！裏側のNumber_i
Number_i初の長期密着ドキュメンタリーとなる『THE_i -what is Number_i-』は、2023年10月に東京ドームでの結成が発表され、2024年1月1日にデビューして以来、唯一無二の道を歩み続けているNumber_iを2024年5月から約1年にわたって密着し、全4話で構成。Prime Videoで2025年6月27日から独占配信されている。
密着する中で見えてきたのは、華やかな表舞台からは想像もできない3人の姿。自分たちの在り方を模索しながらも、すべての制作に真摯に向き合う3人の姿がそこにあった。番組では、Number_iを支えるクリエイターたちから見た彼らの姿や、メンバーそれぞれの撮り下ろしインタビューによって、Number_iがどのようにしてつくられているのかに迫る。
特典映像では、本編に入りきらなかったメンバーインタビューの未公開シーンなどを30分以上にわたって収録。ブックレットには、4人のイラストレーター／アーティストによるNumber_iの代表曲をイメージしたオリジナルアートワークや、Number_iのクリエーションがどう出来上がっているのかを表したファミリーツリーとメンバーインタビューなど、ここでしか見られない限定コンテンツが盛りだくさんとなる。さらに、初回生産分にはオリジナルアートワークがダウンロードできるQRコードも封入される。
同作品は、あす7日から予約受付開始となる。
【番組カット】充実感あふれる笑顔！裏側のNumber_i
Number_i初の長期密着ドキュメンタリーとなる『THE_i -what is Number_i-』は、2023年10月に東京ドームでの結成が発表され、2024年1月1日にデビューして以来、唯一無二の道を歩み続けているNumber_iを2024年5月から約1年にわたって密着し、全4話で構成。Prime Videoで2025年6月27日から独占配信されている。
特典映像では、本編に入りきらなかったメンバーインタビューの未公開シーンなどを30分以上にわたって収録。ブックレットには、4人のイラストレーター／アーティストによるNumber_iの代表曲をイメージしたオリジナルアートワークや、Number_iのクリエーションがどう出来上がっているのかを表したファミリーツリーとメンバーインタビューなど、ここでしか見られない限定コンテンツが盛りだくさんとなる。さらに、初回生産分にはオリジナルアートワークがダウンロードできるQRコードも封入される。
同作品は、あす7日から予約受付開始となる。