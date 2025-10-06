吉田鋼太郎、オフの日は子育てで忙殺「子どもたちを幼稚園に送るまでが大戦争」 パパとしての悩みも告白
俳優の吉田鋼太郎が6日、都内で行われたファミリーマート「オモテもウラもおいしいパン」商品発表会・試食会に登壇。自身の育児生活について明かした。
【写真】多忙すぎ！スケジュール表を手に説明する吉田鋼太郎＆覗き込む八木莉可子
この日は、同商品の新CMにともに出演した八木莉可子とともに登場。トークセッションでは商品にちなんで、八木が“オモテスケジュール”としてオンの日のタイムスケジュールを、吉田が“ウラスケジュール”としてオフの日のタイムスケジュールを発表した。
吉田は「“ウラ”って言うことで、僕に期待がかかっているけど、ウラでなんかやってたとしても人には言えないので」と苦笑いしつつフリップで披露した。吉田はことし7月、「ティファニー 銀座」オープニングイベントに出席した際、ことし1月27日に次女が誕生したことを告白。夜はミルクを飲ませてから就寝し、「でも落ち着いては寝られないんです」とにっこり。「7時くらいまで寝て、犬の散歩に行きます。そこからご飯を子どもたち2人に食べさせる。10時くらいに幼稚園に送っていくんですけど、そこまでが大戦争です」と育児生活を明かした。
自身の時間については「そこから昼過ぎますと、子どもたちが幼稚園行ってますし、奥さんもジム行ってたりするので、1人の時間です。台本読んだり」と明かしつつ、「ご飯食べさせて、遊ばせます。子どもの友だちが来て家の中がぐちゃぐちゃになって、片付けて…」とすぐに慌ただしくなるとし、「8時くらいに落ち着くので、ここから配信で映画を見ます」と告白した。
吉田は「ほぼほぼ子育てで忙殺されているという毎日です。当たり前ですみません」と口にはしつつ、幸せオーラでいっぱい。「上の子がね、パパのこと大好きなんですけど、一緒に寝てくれないんです。なるべく次女には同じ轍を踏ませたくない」と父親ならではの悩みを明かし、笑いを誘っていた。
吉田は、2015年9月、知人主催のパーティーで22歳年下の夫人と出会い交際に発展。同年12月上旬に吉田がプロポーズして16年元日、都内区役所に2人で婚姻届を提出。21年3月に女児誕生を発表。25年7月には、1月に2人目となる女児が誕生したことを発表していた。
吉田と八木が出演する新テレビCM「オモテもウラもおいしいパン誕生」篇はあす7日から全国で放送される。
発表会にはほかに、ファミリーマート商品本部スイーツ部・鈴木崇義副部長が登壇した。
