原田龍二、留学中・22歳長男＆妻が手をつないだ親子2ショットに感動の声「素敵な息子さんですね」「最高に幸せな瞬間ですね」
俳優の原田龍二（54）の妻で元俳優の愛さんが6日、自身のインスタグラムを更新。アメリカ留学中の長男（22）と親子でサッカーグラウンドを歩く“貴重な”姿を公開した。
【写真】「泣けちゃうこれーーー」原田龍二の長男＆妻・愛さんの親子2ショット
愛さんは「息子のsenior nightに参加させてもらいました」と書き出し、長男との親子2ショット写真を投稿。ほかにも、サッカーユニフォーム姿の長男と肩を組み、笑顔でポーズする2ショット写真も披露している。
続けて「4年間過ごしたVCUのグランドで一緒に歩ける日が来たことは感無量でグランドを見ただけでも涙が出てきました」とつづり、手をつないでサッカーグラウンドへ入場する動画を公開。長男が愛さんへ手を差し伸べる、愛らしい瞬間が捉えられていた。
この投稿にファンからは「息子さんが、お母さんと手を繋ごうと差し出す手が感動です 素敵な息子さんですね」「最高に幸せな瞬間ですね」「泣けちゃうこれーーー」などのコメントが寄せられている。
原田夫妻は1992年のドラマ共演をきっかけに交際を開始。10年の交際期間を経て、2001年12月25日に結婚し、長男、長女が誕生した。
