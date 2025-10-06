自民党の高市総裁は人事の検討を本格化させています。今月末にトランプ大統領の日本訪問が控える中、外相に茂木前幹事長を起用する案が浮上しています。

高市新総裁は5日は、党本部で麻生元首相と人事をめぐる協議を行いました。6日は、こちらに入る予定はないということで、いまは赤坂にある議員宿舎で人事の詰めの調整を行っているとみられます。

複数の関係者によりますと、外相に茂木前幹事長の名前が浮上しています。茂木氏は高市氏と総裁選で戦いましたが、決選投票では陣営の議員に対しても高市氏支援に回るよう指示していました。トランプ大統領から以前「タフネゴシエーター＝手強い交渉相手」と言われたこともあり、高市総裁としては今月下旬に控えるトランプ大統領との日米首脳会談に向け、茂木氏の外交手腕に期待しているとみられます。

また、これまでの調整で党の要の幹事長には、麻生派のベテラン・鈴木総務会長の起用を検討しています。

さらに、内閣の要の官房長官には、茂木前幹事長の陣営の幹部をつとめた木原稔前防衛相を起用する案が浮上しています。

また、総裁選で戦った小泉さん、林さん、小林さんも閣僚や党の要職に起用する事を検討しています。

高市総裁はいわゆる「不記載議員」も人事で登用する考えで、萩生田元政調会長の党の要職での起用も検討しています。6日中に党役員人事の調整を進め、7日、正式に決定したい考えです。