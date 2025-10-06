逃した“MVP”に「いや絶対大谷だろ」　テオスカーの圧勝も「あの守備は酷いけどな」「いなければ普通に負けてた」

大谷が球団公式Xが発表した試合の“MVP”を逃した(C)Getty Images

ドジャースは現地時間10月4日、フィリーズとの地区シリーズ第1戦に5-3で逆転勝利を収めた。

3点差を追う6回二死一、二塁で“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデスが2点適時打を放ち反撃ののろしを上げると、7回に飛び出したテオスカー・ヘルナンデスの逆転3ランが勝利を呼び込んだ。先発の大谷翔平は6回3失点9奪三振で勝ち投手となっている。

【動画】緩慢守備の汚名返上！テオスカーの逆転3ランをチェック

ドジャースの球団公式Xは試合後に「Player of the Game」のアンケートを行い、試合ごとの最優秀選手を決めている。今回の“MVP”は3万1038票を集め、T・ヘルナンデスが66.8％、大谷翔平が22.7％、キケ・ヘルナンデスが11.7％となった。

T・ヘルナンデスが圧勝という結果に終わったが、「今日はテオスカー・ヘルナンデスがいなければ普通に負けてた」「今日はテオスカーかな。あの守備は酷いけどな」と、T・ヘルナンデスを支持しながらも、2回の怠慢守備を指摘する声や、「いや絶対大谷だろ」「テオはちょうど借りを返したところだ。だから、ショウヘイ」「私は、いかなる時もオオタニに投票すると決めている」と、ポストシーズン初勝利を飾った大谷を熱烈に支持する声も寄せられていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]