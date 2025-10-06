フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は６日、石破茂首相の後任を選ぶ自民党総裁選が４日、都内で投開票され、高市早苗前経済安全保障担当相が第２９代総裁に選出されたことを特集した。

番組では、選出後のあいさつで高市氏が「もう全員に馬車馬のように働いていただきます。私自身もワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）という言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて働いてまいります」と述べたＶＴＲを放送した。

スタジオでは、番組の中で取り上げられるさまざまなニュースや視聴者の声をしごと総研代表の山田夏子さんがグラフィックファシリテーションで描いているが、この日は「高市新総裁に期待できることできないこと」をテーマに高市氏のイラストを中心に「働いて」「働いて」「働いて」「働いて」の吹き出しをつけた。

これにＭＣを務める俳優の谷原章介は、このボードを見て「めちゃくちゃ高市さんに似てますけど」と絶賛し「働いて、働いて、働いて、働いて…ロボットじゃないんですからね。ちょっとゆっくり休んでほしいとも思います」と指摘した。キャスターを務める同局の佐々木恭子アナウンサーは「インパクトのある言葉でしたね」とコメントしていた。

その後、スタジオで再びこの発言が話題になり、佐々木アナは「ご自身の覚悟だとは、わかりましたけど」と理解した上で「今、企業も本当に多様な価値観の働き方を実現するために管理者たちは今、必死なので…えぇ！ガクッとは来ました」とのけぞって驚きを表していた。