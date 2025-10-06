◇ア・リーグ地区シリーズ第2戦 マリナーズ3―2タイガース（2025年10月5日 シアトル）

マリナーズは5日（日本時間6日）、本拠でのタイガースとの地区シリーズ第2戦でホルヘ・ポランコ内野手（32）が2本塁打を放つなど接戦を制し、勝利。対戦成績を1勝1敗のタイに戻した。

「4番・二塁」で先発出場したポランコは、両軍無得点で迎えた4回の第2打席で相手先発左腕・スクバルから先制ソロ。真ん中付近に来たスライダーを完璧に捉え、左中間スタンドへ運んだ。

1―0の6回にはフルカウントからの6球目、スクバルのシンカーを振り抜き、左翼席へこの試合2本目となるソロを放り込み、本拠ファンを騒然とさせた。

投げては先発・カスティーヨが5回2死まで相手打線を無安打に封じるなど力投。2死一塁からトーレスに初安打となる右前打を許し、一、三塁にしたところで降板も後を継いだスパイアーがカーペンターを空振り三振に仕留め、ピンチをしのいだ。

ところが、2―0の8回、4番手・ブラッシュがつかまり、2死一、二塁からトーケルソンに右翼線へ2点二塁打を浴び、終盤に同点に追いつかれた。

それでも直後の8回裏、1死からローリーが右翼線二塁打でチャンスメーク。二塁にはヘッドスライディングで滑り込み、気迫を見せた。次打者・ロドリゲスが左翼線へ適時二塁打を放って勝ち越しに成功。ロドリゲスが二塁ベース上で吠えると、本拠ファンは抱き合って大喜びした。

9回は守護神・ ムニョスが1点のリードを死守しゲームセット。前日は延長戦の末、2―3と競り負けたが、この日は打線が粘って3―2と連日の1点差ゲームを制して勝利をもぎ取った。

22年のポストシーズンは敵地でのブルージェイズとのワイルドカードに連勝し、地区シリーズに進出もアストロズに3連敗を喫し、敗退。本拠でのポストシーズン勝利は2001年以来となった。