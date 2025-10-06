ハーゲンダッツ『おさつバター＆クッキー』限定登場 濃厚アイス×ザクザククッキーで食べ応え抜群
ファミリーマートは、ハーゲンダッツ『おさつバター＆クッキー』（税込399円）を14日から全国のファミリーマート約1万6300店にて発売する。
【写真】ぜいたくな組み合わせ！『おさつバター＆クッキー』
同社では2019年からファミリーマート限定のハーゲンダッツ商品を発売しており、毎回好評となっている。今回、秋の味覚の代表格である芋を使った新商品『おさつバター＆クッキー』を発売。
秋を感じる濃厚な味わいのおさつバターアイスクリームに、蜜いもソースを混ぜ込み、紫いもコーティングで包んだ。さらにその上に、ザクザクとした食感のバタークッキーと紫いもクッキーをトッピング。さつまいもとバターの味わいが織りなす、彩り豊かで食べ応え抜群の一品となっている。
【写真】ぜいたくな組み合わせ！『おさつバター＆クッキー』
同社では2019年からファミリーマート限定のハーゲンダッツ商品を発売しており、毎回好評となっている。今回、秋の味覚の代表格である芋を使った新商品『おさつバター＆クッキー』を発売。
秋を感じる濃厚な味わいのおさつバターアイスクリームに、蜜いもソースを混ぜ込み、紫いもコーティングで包んだ。さらにその上に、ザクザクとした食感のバタークッキーと紫いもクッキーをトッピング。さつまいもとバターの味わいが織りなす、彩り豊かで食べ応え抜群の一品となっている。