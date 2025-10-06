第三者委員会によってセクハラ行為が8件認定され、不信任決議を受けている沖縄県南城市の古謝景春市長が市議会を解散する選択をした。

【映像】市長が背を向けた瞬間

6日が自ら辞職するか議会を解散するかを判断する期限となっていて、「解散」を選択した理由を説明した。

古謝市長は「私はこれまで第三者委員会において認定されたハラスメントの一部を一貫して否定してきた。それにもかかわらず、議会では市政の混乱を理由に不信任決議が可決されたことは大変不本意であり、私がこのまま辞職をすると、これまで否定してきた事案までも事実として認めることになると判断したことから、辞職はせずに議会を解散する決断をした」と述べた。

記者からの「辞職するのが筋ではないか？」という質問には「辞職はしない」「やってないからだ」と答えた。

さらに記者が「認めていないことが事実になるとは具体的にどういうことか？」と聞くと「全部やってない。それはどこかでわかる」と話すと、記者からの質問が飛び交う中、背を向けて退室した。議会の解散を受け、40日以内に市議選が行われることになる。

（ABEMA NEWS）