男性ヒップホップグループ「RIP SLYME（リップスライム）」が、5日放送のテレビ朝日系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）に出演。メンバーのDJ FUMIYA（46）が、SU（51）の加入に反対した過去が明かされた。

同グループは、1994年に結成し2001年にメジャーデビュー。数々のヒット曲を世に送り出し、活動休止とメンバー脱退を経て、2022年よりRYO-Z、ILMARI、DJ FUMIYAの3人体制で活動。その後、メジャーデビュー25周年となる今年4月、RYO-Z、ILMARI、PES、SU、DJ FUMIYAのオリジナルメンバー5人での活動再開を発表し、大きな話題となった。

番組では、結成当初を振り返ったメンバー。もともとSU、DJ FUMIYAの2人は、もう1人のメンバーとともにダンスグループ「MELLOW DOWN」として活動しており、彼らについてPESは「踊りながら結構ポップでカッコ良くて、もちろん曲はFUMIYA君が作る」と解説したが、RYO-Zは「FUMIYAを俺が引き抜いて来ちゃった。MELLOW DOWNから引き抜いたら、MELLOW DOWNがふんわり解散しちゃった」と語った。

するとPESは、残されたSUに対し「かわいそうだからこっちにおいでっていうことで。ただ低い声でやってくれって」と依頼。そのためSUは「枕を顔にくっつけて、低い声の練習をしてた」と告白。「まあちょっと、あんまり大きい声を出せない部屋に住んでたっていうのもある」と明かした。

しかし、「MELLOW DOWN」時代を回想したFUMIYAは「ずっと一緒にやってて、自然消滅してRYO-Z君に誘われて、あとからSUさんも入れたいって聞いて、俺は反対しました」と打ち明けると、SUは真顔に。その理由を「いやもう、だらしないの塊だからやめたほうがいい」と“暴露”されると、スタジオでは「音楽スキルと別のところで」と爆笑が起こった。

これを受けて「今思い出しました」とPES。「FUMIYA君に目を見て、“絶対にSUさんは嫌だ”って」と話すと、SUは「俺を取り合うのはやめて！」と笑いを誘ったが、RYO-Zは「一番FUMIYAとSU君が関係が長いし、楽屋で一番こうわちゃわちゃしてるのがこの2人」と仲の良さを強調。ILMARIも「やっぱりキャリアが一番あって、もともとダンサーだからステージングがうまいっていうのはあった」とフォローすると、SUは満面の笑みを浮かべていた。