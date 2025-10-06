沖縄県南城市職員へのセクハラ行為を市の第三者委員会から認定され、市議会から不信任決議を受けた古謝（こじゃ）景春市長（７０）は６日午前、市議会を解散した。

古謝氏は解散決断の理由について「辞職すると、否定してきた（セクハラに関する）事案までも事実と認めることになる」とした。市議選は１１月上旬に実施される公算が大きい。

古謝氏はこの日午前、中村直哉議長に、市議会を解散する通知を手渡した。古謝氏は報道陣の取材に対し、解散の決断に至った理由について「第三者委に認定されてきたハラスメントの一部を一貫して否定してきた。辞職すると、今まで否定してきた事案までも事実として認めることになる」と述べた。

市によると、通知を受けた段階で解散となるという。地方自治法によると、市議選後に再び、不信任決議案が可決された場合、市長は失職する。議会解散の書面を受け取った中村氏は、報道陣に「解散は残念。有権者に判断してもらう。不信任案可決に向けて、次の選挙に向けてやっていく必要がある」と話した。

古謝氏を巡っては、２０２３年１２月、市長公用車の元運転手の女性が「胸を触られた」などと訴えていると地元紙が報道。市の第三者委員会は今年５月、キスや太ももを触るなど複数の女性職員に対するセクハラ行為を認定し、辞職を提言する報告書を提出した。これに対し、古謝氏は「事実と異なる点も多い」として辞職しない考えを示していた。

市議会は昨年３月〜今年７月、３度にわたって提出された不信任決議案をいずれも否決。だが、９月２６日に４度目となる決議案が可決された。古謝氏は今月６日までに自ら辞職するか、議会を解散しなければ自動失職することになっていた。