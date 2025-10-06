松のや「うまトマロースかつ」発売、松屋名物のうまトマソース×松のやのロースかつがコラボ

とんかつ専門店「松のや」は、2025年10月8日午後3時から「うまトマロースかつ」を発売する。

〈松屋“うまトマソース”×松のや“ロースかつ”のコラボメニュー〉

松屋の「うまトマハンバーグ定食」の“うまトマソース”と、松のやの“ロースかつ”がコラボした新メニュー。店舗で丁寧にパン粉付けして揚げたロースかつに、トマトの旨味とにんにくの香りを効かせたうまトマソースをかけた。半熟卵を割って、まろやかな味わいに味変もできる。また、松のや専門店と松のや･マイカリー食堂併設店では「メンチかつ」とのコラボメニューも販売する。

松のや「うまトマロースかつ」新発売

ラインアップは以下の通り。いずれも店内･持ち帰り同一の税込価格。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要。

◆「うまトマロースかつ定食」980円

◆「うまトマメンチかつ定食」1,080円

◆「デミメンチかつ定食」1,080円

◆「ロースかつ&うまトマメンチかつ定食」1,030円

◆「ロースかつ&デミメンチかつ定食」1,030円

◆「単品 うまトマロースかつ」780円

◆「単品 うまトマメンチかつ」880円

◆「単品 デミメンチかつ」880円

松のや「うまトマロースかつ」のラインアップ一覧

なお、松屋･松のや併設店･沖縄店舗では「うまトマロースかつ定食」「単品 うまトマロースかつ」のみを販売する。