5日夜、神奈川県川崎市の東急田園都市線・梶が谷駅で発生した電車同士の衝突・脱線事故により、一部区間の運転見合わせが続いています。現場から中継です。

事故が発生してから半日以上が経過していますが、衝突を起こした電車はまだ線路に残されたままとなっています。

先ほど、国の運輸安全委員会の調査官らが到着し、列車の状況を調べています。

東急電鉄によりますと、5日午後11時ごろ、田園都市線・梶が谷駅で渋谷行きの各駅停車が停車していた別の回送電車に衝突し回送電車が脱線する事故がありました。乗客や乗務員にけがはありませんでした。

回送電車は見習い運転士が運転していて、梶が谷駅で進行方向を変えて下り方面にある車庫に向かっていましたが、速度超過を示す信号が出たため所定の停止位置の手前で自動で停まったということです。

渋谷行きの電車の運転士が、回送電車の後部が進行方向の線路にはみ出しているのに気づき緊急時用の無線を発信、無線を受信した回送電車は車両を動かせなくなり渋谷行きの電車も非常ブレーキをかけたものの間に合わず衝突したということです。

事故の影響で田園都市線の渋谷駅から鷺沼駅までの区間と大井町線の二子玉川から溝の口駅間で運転を見合わせていて、6日朝、沿線のバス停には長い行列ができたほか、歩いて通勤・通学する人の姿も見られました。

会社員

「40分くらい（待っている）。バスもたぶん増やしてくれてると思うんですけど、人が多すぎるので不便ですね」

会社員

「多摩川に橋がかかってるんですけど、そこを歩いてる人の量が本当にいっぱいいっぱいな感じで人が動いてました」

東急電鉄によりますと国の運輸安全委員会の調査が終わり、許可が出るまでは復旧に取り掛かれないということで復旧には長時間を要するとしています。