櫻坂46、光沢衣装纏い存在感放つ 村井優センター13thシングル新ビジュアル解禁【Unhappy birthday構文】
【モデルプレス＝2025/10/06】櫻坂46が、10月29日にリリースする13thシングル『Unhappy birthday構文』の新ビジュアルを公開した。
今作は、三期生・村井優が初センターを務める。村井は、レギュラー番組「そこ曲がったら、櫻坂？」内のインタビューで、「覚悟はあります。大好きな櫻坂46をもっと見てもらえるように、新しい櫻坂46の素敵なところをメンバー全員でお届けできたらと思います。」と力強く意気込みを語った。
13thシングル『Unhappy birthday構文』の新ビジュアルでは、光沢のある衣装を身にまとったメンバーがたたずむ中、堂々とした立ち姿を見せる村井の姿が印象的だ。また、新しい展開として今回の新ビジュアルの撮影風景を収めたティザー映像も公開となった。それぞれのメンバーの魅力が存分に伝わる映像に仕上がっている。（modelpress編集部）
◆櫻坂46、村井優センターの新ビジュアル解禁
