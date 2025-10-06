「バチェラー4」休井美郷「たまにつくる」手作り弁当公開 「旦那様がうらやましい」の声
【モデルプレス＝2025/10/06】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が10月5日、自身のInstagramを更新。手作りの弁当を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「バチェラー4」出演美女、家庭的な手作り弁当
休井は「たまにつくるお弁当にはちょこっとフルーツをしのばせて、忙しい日も小さな栄養を持ち歩けるといいですよね」と唐揚げや卵焼きと、飾り切りをしたキウイフルーツとオレンジなどを詰めた手作り弁当を公開。さらに「旬のフルーツを食べると、ちょっとだけ身体が喜んでる気がします」とぶどうやメロン、マスカットなどのフルーツを合わせた栄養を考えられた食事を披露した。
この投稿に、ファンからは「美味しそうな料理で旦那様がうらやましい」「フルーツでビタミン補給、大事」「全てが美味しそう」とコメントが寄せられている。
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。「『真実の愛』をやっと⾒つけることができました」と「バチェラー・ジャパン」のテーマとも絡めたメッセージで伝え、お相手とのウェディングフォトも公開した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「バチェラー4」出演美女、家庭的な手作り弁当
◆休井美郷、フルーツ入り手作り弁当を公開
休井は「たまにつくるお弁当にはちょこっとフルーツをしのばせて、忙しい日も小さな栄養を持ち歩けるといいですよね」と唐揚げや卵焼きと、飾り切りをしたキウイフルーツとオレンジなどを詰めた手作り弁当を公開。さらに「旬のフルーツを食べると、ちょっとだけ身体が喜んでる気がします」とぶどうやメロン、マスカットなどのフルーツを合わせた栄養を考えられた食事を披露した。
◆休井美郷、2025年7月に結婚
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。「『真実の愛』をやっと⾒つけることができました」と「バチェラー・ジャパン」のテーマとも絡めたメッセージで伝え、お相手とのウェディングフォトも公開した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】